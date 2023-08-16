炫耀從「女朋友」那裡收到戒指禮物的金在中！得知真相之後，網友：「果然是專業偶像啊」

15日，金在中在自己的 IG 限時動態寫下：「剛來韓國就收到女朋友送的戒指。」一起公開的照片，是金在中戴著口罩秀出戴著戒指的手。

這戒指其實是為了紀念金在中成立公司「iNKODE」，粉絲團「DC 金在中 Gallery」送給他的禮物。戒指裡還刻著「JJ♡BABIES」，今年6月通過投票票選出來了粉絲名「BOSS BABIES」，而金在中之前在雜誌採訪曾表示今年最開心的就是確定粉絲名的時候。



看到照片的網友們紛紛表示：「真的是專業偶像啊」、「粉絲團能維持很長時間都是有理由的」、「很讓人心動啊」、「哇～大發！依然是愛豆啊」、「看到的時候真的嚇了一跳...

粉絲們應該很開心吧」、「遇到好人變得幸福就好了」、「戒指很漂亮」、「因爲是金在中，所以一點都不驚訝」、「因爲金在中一直很珍惜粉絲，所以非常有好感」等等。

金在中在今年5月成立公司「iNKODE」，15日還公開首位練習生的預告影片，是否會繼續公開其他練習生而備受關注。另外，金在中9月23日將出演《IDOL RADIO LIVE IN SEOUL》，該演出通過MBC播出，這也是自2009年以來第一次在MBC音樂節目中亮相。



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