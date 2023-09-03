「气氛比昨天更热烈！」INFINITE连两日开唱，多次下台走入观众席！合照签名比爱心样样满足！

时隔五年再度以六人完整体访台的INFINTIE，於9月2日及3日连续两天在新北市工商展览馆开唱，两日共吸引6000名粉丝同欢。

从开场影片一个个以素描方式呈现出帅气的六位漫画男子，当帷幕落下的那一刻，六人就像从漫画中走出，引发全场尖叫声。而INFINITE圣圭、优贤、成烈、东雨、L以及成种也立刻为大家卖力跳出他们的出道曲《再次回来吧》，近年来成员各自忙碌於许多领域，今日他们再度以这首歌曲当作开场，也象徵INFINITE不变的初心，令粉丝们满满感动。



INFINITE除了带来超有魅力的舞台表演外，舞台上更是以Live Band方式演奏，将他们许多脍炙人口的歌曲改编成Rock版本，粉丝们更是能够感受到地板的强烈震动。南优贤是与粉丝最多互动的成员，除了时常模仿翻译老师说中文以外，还突然走下台问第一排的粉丝今日心得，INSPIRIT回答「超帅的！」南优贤也学了起来。他更用中文问大家：「有开心地享受吗？」听见台下INSPIRIT的回应，让南优贤满意地频频点头说「Good Good」。



L问大家，透过舞台上播出的VCR，是否感受到INFINITE各人的魅力所在呢？南优贤赶紧追问「那我的魅力是什么？是脸吗？是鼻子吗？还是嘴唇」说完还嘟嘴卖弄性感，跟大家说「Come On」。接下来INFINITE还带来一连串浪漫的情歌，更是每位成员都走下台，与粉丝们近距离接触，粉丝们纷纷和走近的成员们自拍或是比爱心，而INFINITE也非常有诚意，几乎每一位都走到了场内的最后一排，让坐在最后面的粉丝们也能近距离一睹他们的帅气。



在INFINITE访谈影片中，他们也表达了本次准备回归演唱会的过程与心情，希望让大家再度想起那段美丽的回忆，同时也希望给大家创新的感觉，坚定的情谊让他们觉得彼此的存在是家人也是朋友，更像是不可缺乏的空气，成烈更是感性说出「没有INFINITE就没有我」，南优贤也说到INFINITE的代表图案就是莫比乌斯环，而这个环是没有终点的，也表示INFINITE没有结束的一天。



接下来他们也与昨天一样来了一段带给粉丝的逆应援，举著中文的字牌上面写著「因为有你，所以期待以后千万个一起过的明天」，优贤更表示这句话他们想了一整夜才决定，代表著给大家的心意，让粉丝们相当感动。接下来也INFINITE也带来了新专辑的歌曲《New Emotions》以及《时差》，更准备了许多扭蛋，六人分头走下台抛向粉丝。



不能错过的是INFINITE脍炙人口的歌曲《成为我的人》，南优贤还把刚刚演唱过的歌曲直接翻成中文版大唱「回来吧！回来吧！」「当男人陷入爱情〜」，让台湾INSPIRIT感觉台味十足。在安可部分，INFINITE换上了白色T恤第三次走入观众群中，在大家的身边唱完接下来的歌曲，而在演唱会结束之前，大家也不忘要为今日9月3日生日的老么成种庆生，哥哥们还向他道歉，真的没准备太多礼物，不过成种透露，其实在凌晨12点哥哥们早已向他祝贺生日快乐了，让他相当开心也度过了难忘的生日。



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