繼張聖圭，金在中也搞錯INFINITE和TEEN TOP成員！受傷的又有成種和Niel XD

還記得張聖圭和INFINITE聖圭（金聖圭）在網路綜藝《Workman》的爆笑對話嗎？張聖圭一連搞錯TEEN TOP Niel、INFINITE L和成種，金聖圭淡定的糾正他笑翻網友們！而近日又有其他藝人搞錯了INFINITE和TEEN TOP成員了，那人還是愛豆前輩金在中！

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金在中的YouTube網路綜藝《在朋友》最新一集「K-POP粉絲大團結！檸檬糖與嘴唇妖精遇見了Visual Shock」，一看就是NFINITE成種、TEEN TOP Niel和金在中的見面，不過提示雖然那麼明顯了，金在中仍然搞混XD。

金在中開場看了兩位朋友的介紹，一看到「檸檬糖」和「嘴唇妖精」就笑出來，能大致喊得出來「檸檬糖」的名台詞「憂鬱的時候當然就要檸檬糖」*，即便從未見過對方，而「嘴唇妖精」他記得是四姐的偶像，還說因為四姐的關係看遍了「嘴唇妖精」的影片，最後順利講出兩個人分別是成種和Niel，卻以為兩人都是INFINITE成員！（*按：原台詞為「想很多的時候當然就要檸檬糖」）。



尷尬的時刻來了，先出來的人是Niel，工作人員再次問在中Niel的團名，在中便慌了：「團體……不是INFINITE嗎？」成種出來才暫時打破尷尬，但Niel仍愣在一旁。當在中和兩人共同打招呼並發問：「你們團體是什麼？」是成種替Niel回答「TEEN TOP」，在中一聽糗到不敢看當事人了，Niel則一個人張大嘴不知所措，多虧成種不斷開口當和事佬化解尷尬，場面爆笑不已XDD。



雖然把Niel誤認為INFINITE成員，但在中強調四姐是他的超級粉絲，當場打電話給四姐。在中先對姐姐賣關子要她講出最愛的偶像，由於前面的發生的事，Niel還擔心姐姐會講出其他人的名字，幸好姐姐喊了Niel又喊了TEEN TOP，更說TEEN TOP是她永遠的偶像。搞笑的是，掛電話時在中對姐姐說了謝謝，字幕調皮的寫上「謝謝（幫我處理問題）」XDD。



不過！問題根本沒有結束！後續在中開始料理時，成種聊到INFINITE要開演唱會了，在中還問：「TEEN TOP？INFINITE演唱會為什麼要來了？」成種馬上知道在中又搞不清楚了：「我是INFINITE他是TEEN TOP，你以為我是TEEN TOP的嗎？不是唱了〈Be Mine〉嗎？我要回家了，留他一個人！」



在中尷尬到再次躲起來的，等大家都冷靜過後認真問了一句：「那你們為什麼一起來？」結果三個人面面相覷都不知道為什麼，這短暫的冷場又成了一個笑點。

▼完整此集《在朋友》！



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