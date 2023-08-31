南韩偶像团体UP10TION出身的李欢喜、李东烈抵台做公益 9月2日、9月3日连续两日开唱

出道8年，首次来台的南韩偶像团体UP10TION出身的李欢喜及李东烈，(30日)不畏强烈台风苏拉来袭，傍晚抵达台湾为即将於9月2日、3日在台北举行两场粉丝演唱会做准备；而来台第一个公开活动也献给公益，李欢喜与李东烈，特别从韩国带来了许多的私人小物要捐赠义卖做公益。

记者会上，李欢喜及李东烈也在媒体面前，品尝台湾小吃小笼包、炒饭、蒸饺、牛肉面、豆沙包和珍珠奶茶，还迫不及待的想要赶快去逛夜市、看夜景，李欢喜说：台湾夜市很出名，听说有很多好吃的食物，还有玩的游戏摊位。李东烈也说，台湾小吃好吃，我们不怕变胖，我们会去运动，运动完再继续吃下一样。李欢喜及李东烈提前来台除了为演出进行排练之外，两人也有计画要在台小旅行。李欢喜也不忘补充，最希望的是，台风不会带来灾情，大家都可以很平安，这才是最重要的。



李欢喜及李东烈，自2023年参加节目《BOYS PLANET》，精彩活跃的表现，深受不少粉丝的喜爱。近期也开始2023年首度的亚洲FAN-CON巡回，而海外首站第一场演出就献给了台湾，看的出来他们对台湾粉丝的热爱与期待。李东烈表示：这次举办的两场粉丝演唱会，我们准备了许多的歌曲搭配LIVE BAND的表演形式，要带给粉丝们一场不同以往的演出型态。粉丝演唱会后，李欢喜、李东烈也将与粉丝们一一击掌近距离接触；李东烈说，我想要看清楚每一位粉丝朋友们的脸孔，记住他们的样子，谢谢他们对我们的支持与爱护。



李欢喜及李东烈，自2023年参加节目《BOYS PLANET》，精彩活跃的表现，深受不少粉丝的喜爱。近期也开始2023年首度的亚洲FAN-CON巡回，而海外首站第一场演出就献给了台湾，看的出来他们对台湾粉丝的热爱与期待。李东烈表示：这次举办的两场粉丝演唱会，我们准备了许多的歌曲搭配LIVE BAND的表演形式，要带给粉丝们一场不同以往的演出型态。粉丝演唱会后，李欢喜、李东烈也将与粉丝们一一击掌近距离接触；李东烈说，我想要看清楚每一位粉丝朋友们的脸孔，记住他们的样子，谢谢他们对我们的支持与爱护。



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