《大逃出》PD新作！Netflix《魔鬼的计谋》集结脑性男女河锡辰&李诗媛、朴京林、SEVENTEEN胜寛

Netflix全新原创综艺节目《魔鬼的计谋》即将在9月播出，阵容颇吸引观众。

《魔鬼的计谋》集合律师、医师、YouTuber、职业玩家、演员……等等各种职业的12名玩家，让玩家们同住七天，选出最佳智囊的头脑生存游戏综艺，是热门推理性综艺《大逃出》、《女高推理班》制作人郑中渊之新作。

▼海报副标题「恶魔欲考验你的计谋」



12名玩家包含演员河锡辰、棋手赵涓佑、主播李惠成、演员李偲源（前译李诗媛）、歌手SEVENTEEN胜寛、骨科医师徐宥敏、律师徐东珠、主持人朴京林、扑克玩家金东载、职业游戏玩家Guillaume Patry、研究员轨道（궤도暂译）与旅游YouTuber郭俊彬。



其中，「演员」看似和推理无关，但河锡辰可是韩国演艺圈著名的「工大欧巴」与「脑性男」，在益智节目《问题的男人》里经常有精彩表现，而李偲源则是「脑性女」，不仅学历漂亮（首尔大学硕士），还斜杠做出了许多发明申请专利，在《问题的男人》里也有惊人表现。



《魔鬼的计谋》韩版、国际版预告已释出（含中文字幕），网友都相当期待郑中渊PD（制作人）的新作品，对於河锡辰、SEVENTEEN胜寛的表现最为期待。



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