RIIZE洪升瀚道歉了！「出道前kiss床照」风波后2天终於发声，SM护航：「会更严格管理」

洪升瀚今日通过RIIZE官方IG帐号PO出道歉文，SM娱乐也同步发声捍卫艺人。

洪升瀚在文中向粉丝道歉，表示拖到现在才发声是因十分害怕和不安：「在出道前非常重要的决定性瞬间因我个人的事而连累团队，让队友和公司职员们感到了失望。没有责怪别人或狡辩的余地，所有事都是因我的轻率而发生，对於过往时光和行动进行了深刻反省。」



洪升瀚表示会继续留在RIIZE：「以后会以RIIZE为最优先。 不止对於RIIZE的舞台，对於我经历的所有情况都会更加慎重地行动，尽全力让大家从我的行动中感受到对於团队和粉丝的真心。再次致以歉意。」



同时，RIIZE所属社SM娱乐也通过媒体表示洪升瀚正在深刻反省他给粉丝带来的失望、给团队造成的损害，以后公司会提供更加严格的管理和支持，让RIIZE能够专心於活动、展现出好的面貌。

SM还指出，肆意登载和散播成员私生活相关照片属於违法行为，公司已通过「KWANGYA 119」举报中心及主动监控收集触法用户的信息，一旦确认犯罪事实将会全数进行起诉。



此前RIIZE成员洪升瀚被网友爆料Rookies练习生时期与疑似未成年的女友开房并热吻自拍，未出道已引起舆论轩然大波。

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