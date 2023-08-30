《无用的谎言》抢镜绿叶逐个数！李诗宇靓样媲美女团，徐志焄难忘「旧爱」金所泫

本季瞩目之作、Viu Original原创韩剧《无用的谎言》正於亚洲各地热播，近日该剧主角金所泫和黄旼炫分别占据八月第二周「韩剧演员话题榜」的亚军及季军位置，引证《无用的谎言》魅力非凡、热潮席卷全亚洲！剧集逢星期一、二晚上9时15分在「黄Viu煲剧平台」免费上架，香港观众可以实时感受「双泫合壁」的独有火花！

初次唱跳有难度

Viu Original原创韩剧《无用的谎言》讲述「说谎者猎人」穆率熙（金所泫饰）和「不说谎男孩」金道河（黄旼炫饰）的爱情故事，除了剧情新颖浪漫、画面唯美，男女配角同样吸睛！剧中饰演国民妹妹、人气歌手「夏温」的李诗宇前年正式出道，当时便有不少观众大赞她有「女团相」，甚至与当红女团aespa成员Karina、(G)I-DLE小娟撞样！今次是她首度担任迷你剧女配角，早前於《流星》串演过偶像的她为了演活歌手角色，不擅跳舞的她吃了不少苦头：「唱歌跳舞的部分有点⋯⋯应该是很难才对！」男团出身的黄旼炫也随即爆料：「听说她在拍摄途中经常练舞，她说之前从没跳过舞，我很明白那有多难！虽然我没有教她，哈哈，但是我会帮她打气，她真的做得很好！」



大方祝福「旧爱」

至於饰演穆率熙前男友「李康民」的徐志焄，甫出道便获得「男子独幕剧奖」提名，年前还一举拿下KBS演技大赏「男子新人奖」，演技备受肯定。近日他在访问谈到与穆率熙（金所泫饰）逝去的「旧情」时，作为「前男友」的他不但大方祝福，更点名大赞「情敌」：「我觉得率熙和道河很登对，而且道河的故事发展也非常有趣，大家应该会觉得津津有味！」不过他也笑言，「情断」金所泫是他最难忘的画面：「我和率熙分手的场面最令我难忘，（剧中）我们分手时，她坦承她能够识破别人的说谎，一般人听到这种说法肯定不相信，所以那一幕让我最深刻。」



Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》讲述「说谎者猎人」穆率熙（金所泫饰）天生拥有看穿谎言的超能力，可是她却因为这份「诅咒」失去爱情和家庭，令她一直过著孤独的生活。正当率熙对人性失去所有信任之际，却命运般遇上早有一面之缘的邻家男孩金道河（黄旼炫饰），二人也在相处之中，渐渐成为彼此的救赎⋯⋯剧集逢星期一、二晚上9时15分在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《恋人》、《等待了很久》、《优雅的帝国》、《残酷的实习生》和《纯情拳击手》等人气韩剧。

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