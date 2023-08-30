BTS柾国终於剪短发！清爽造型让粉丝们看了超开心：「忙内就是可爱」、「看起来好稚嫩啊～」

【影片】大家更喜欢长发柾国，还是短发柾国呢？ PS：虽然他都能轻松驾驭，但短发是真的很清爽！（短发+1）

BTS防弹少年团柾国（Jung Kook），在七月中推出首支solo数位单曲〈Seven〉

后，持续缔造个人音乐历程上的新纪录，在Billboard Hot 100榜成为空降冠军，在Spotify上成为一周播放量最多的男歌手歌曲，以及播放量最快达到1亿的男歌手歌曲两项记录。



▼〈Seven〉MV观看次数已有1.8亿，朝著突破两亿迈进：



▼近日官方还公开了〈Seven〉Alesso Remix' Visualizer的版本，更适合夜店狂欢的风格：



柾国也以这个版本拍摄了一段短影片，也一并公开剪了短发的模样，清爽帅气的模样让粉丝ARMY们看了超开心，留言表示：「不愧是BTS的忙内，就是给人感觉特别可爱」、「看起来好稚嫩啊～」、「像个宝宝一样」、「终於剪短发了！我好开心」、「短发？！柾国？！」、「剪短发看起来更年轻了」

不晓得大家是更喜欢长发柾国，还是短发柾国呢？

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