「出道前kiss床照流出」RIIZE洪升瀚缺席今日打歌节目录制！SM称「感冒不适」，网提议「趁早退队」

SM娱乐新男团RIIZE成员洪升瀚被爆练习生期间与女友接吻床照自拍，未出道已引起争议。今日音乐综艺节目NPOP宣布RIIZE洪升瀚不会参与今天的事前录制工作，SM娱乐也做出回应。

NPOP制作组今早通过SNS宣布今日继续进行第1和第2期节目的事前录制，但RIIZE洪升瀚不会参与，希望粉丝们谅解。 随后SM娱乐对媒体表示洪升瀚缺席的原因是「感冒引起的状态不佳」。



很多韩国网友对SM的态度表示难以接受，认为洪升瀚在公开Rookies身份后还与女友亲密自拍、缺乏自觉（*SM去年7月2日公布升瀚是Rookies练习生之一，kiss照中的卫衣是去年10月发售），床照画面令人不适、牵连整个团难以入坑，且猜测SM还是会让他出道，因而感到无奈。





韩网友评论：「既然还没正式出道，去掉他更好吧」「成灿和Shotaro太可怜」「照片真的太震撼... 而且是当事人自己拍的，哇哦」「照片构图和场所都太夸张，令人不快」「如果女友真是未成年的话必须退团，公开Rookies之后仍明目张胆拍那样的照片，以后也可想而知」「不是单纯练习生时期，而是已经参加过SM演唱会、和NCT一起拍过实境节目《Welcome to NCT Universe》」「 SM应该庆幸他是出道前被爆料」「SM百分百会继续带著他，超烦」。



此外，NPOP是NAVER和内容制作公司Playlist共同打造的K-POP月度打榜节目，每月第一至第三周的周三进行事前录制，第四周周一由6组艺人进行现场live直播，并将榜单第一选为「本月NPOP艺人」。

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