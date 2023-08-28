热门韩综《演员旅行中》孖任时完游苏格兰友情升温，丁海寅叹威士忌 为访港暖身～

生活复常，全球人类「报恩式旅游」，就连韩流演员丁海寅和任时完也不执输，早前乘著拍摄韩综《演员旅行中》之便，展开了一场苏格兰威士忌之旅，为即将来港举行粉丝见面会做定热身！

＊韩综《演员旅行中》现已登陆「黄Viu煲剧平台」 ，香港观众可以免费收看。



挥低病魔完成拍摄

「国民初恋男」丁海寅和「演技男神」任时完是韩国演艺圈著名的「88 Line」（1988年出生）好友，早前二人更破天荒联手主理旅行综艺《演员旅行中》，结伴前往威士忌最大生产国之一苏格兰，品尝美酒佳肴；期间精通英语的时完负责安排行程、与当地人沟通联络，丁海寅则处理生活上的大小事务，充分展现了两人的互补友谊，令人非常羡慕！



过去甚少主演综艺的丁海寅，近日也在访问谈到接拍契机：「我和时完在同一个时代演戏，我很高兴能够和同龄朋友一起做喜欢的事情，也很感激能够与他分享我的心事！时完是威士忌专家和爱好者，我们一起喝酒时，他总是会给我们讲解，看起来很开心！」虽然丁海寅透露二人在拍摄期间先后生病，不过仍无阻他们的友谊之旅：「当时我和时完的身体状况都不好，我感冒了，声音也很沙哑，就连工作人员都感冒了，所以我曾经很担心要如何呈现节目内容。」幸好两位大男孩的复原能力极高，才能为观众呈现真实有趣的《演员旅行中》。



9月中来港会粉丝

对「国民初恋男」丁海寅意犹未尽？不用担心，他将於下月12日在港出席《Viu Scream Dates 呈献：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会，届时影迷不但可以近距离与丁海寅见面，全场粉丝更可参与欢送环节，并会获赠小礼物！门票现正公开发售，与此同时，Viu还独家推出优惠套装，买飞送总值过千优惠，详情可浏览Viu Hong Kong facebook（https://www.facebook.com/viuhongkong），万勿错过。



Viu Scream Dates呈献: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong



日期及时间：2023年9月12日(二)晚上8时

地点：九龙湾国际展贸中心Star Hall

票价: 港币$1,488 / $888



门票於快达票公开发售 (包括快达票票房、K11 Select)

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*快达票将额外收取每张门票的顾客服务费

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