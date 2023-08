热门韩综《演员旅行中》孖任时完游苏格兰友情升温，丁海寅叹威士忌 为访港暖身～

生活复常,全球人类「报恩式旅游」,就连韩流演员丁海寅和任时完也不执输,早前乘著拍摄韩综《演员旅行中》之便,展开了一场苏格兰威士忌之旅,为即将来港举行粉丝见面会做定热身!

*韩综《演员旅行中》现已登陆「黄Viu煲剧平台」 ,香港观众可以免费收看。



挥低病魔完成拍摄

「国民初恋男」丁海寅和「演技男神」任时完是韩国演艺圈著名的「88 Line」(1988年出生)好友,早前二人更破天荒联手主理旅行综艺《演员旅行中》,结伴前往威士忌最大生产国之一苏格兰,品尝美酒佳肴;期间精通英语的时完负责安排行程、与当地人沟通联络,丁海寅则处理生活上的大小事务,充分展现了两人的互补友谊,令人非常羡慕!



过去甚少主演综艺的丁海寅,近日也在访问谈到接拍契机:「我和时完在同一个时代演戏,我很高兴能够和同龄朋友一起做喜欢的事情,也很感激能够与他分享我的心事!时完是威士忌专家和爱好者,我们一起喝酒时,他总是会给我们讲解,看起来很开心!」虽然丁海寅透露二人在拍摄期间先后生病,不过仍无阻他们的友谊之旅:「当时我和时完的身体状况都不好,我感冒了,声音也很沙哑,就连工作人员都感冒了,所以我曾经很担心要如何呈现节目内容。」幸好两位大男孩的复原能力极高,才能为观众呈现真实有趣的《演员旅行中》。



9月中来港会粉丝

对「国民初恋男」丁海寅意犹未尽?不用担心,他将於下月12日在港出席《Viu Scream Dates 呈献:2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会,届时影迷不但可以近距离与丁海寅见面,全场粉丝更可参与欢送环节,并会获赠小礼物!门票现正公开发售,与此同时,Viu还独家推出优惠套装,买飞送总值过千优惠,详情可浏览Viu Hong Kong facebook(https://www.facebook.com/viuhongkong),万勿错过。



Viu Scream Dates呈献: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong



日期及时间:2023年9月12日(二)晚上8时

地点:九龙湾国际展贸中心Star Hall

票价: 港币$1,488 / $888



门票於快达票公开发售 (包括快达票票房、K11 Select)

购票热线 Ticket Purchase Hotline 31 288 288

网上购票 Internet Booking www.hkticketing.com



*快达票将额外收取每张门票的顾客服务费

