SM新人男团RIIZE成员洪升瀚疑似与女友kiss照曝光！网酸：「证明鼻子原生的方法有很多种...」

昨日深夜有网友曝光SM娱乐旗下新人男团 RIIZE 成员洪升瀚（Seunghan）旧照，照片中他与挡住脸的女子亲密 Kiss，尚未正式出道就引发恋爱争议。

Twitter用户「BBOSONGEEEEE」昨晚11时许PO出了三张照片，留言说「新人做的事还真不少呢」。 照片中RIIZE成员洪升瀚与一名女子亲密kiss，其中一张照片里女子还趴到洪升瀚胸口，洪升瀚侧脸带著笑意看著镜头。



随后有其他用户曝光另一张从酒店房间内拍摄的照片，玻璃反光中可见洪升瀚和一名女子同处於房间内。 该用户还留言称女方当时是未成年人！



还有网友扒出照片中洪升瀚穿的黑色卫衣是去年10月才发售，说明部份亲密照片并非很久之前拍摄，讥讽他「在出道组练习的时候也忙著亲嘴」。



照片曝光后中韩网友都表示震惊和批评：「这样放荡地过日子也能进大公司啊... 真羡慕男人的生活」、「姓洪的都是情种吗？」、 「证明鼻子是原生的方法有很多种...」。 而西方粉丝大多表示不在乎洪升瀚的过往、只看重他的才华，甚至抨击曝光者别有意图：「谁在乎？」 、「请保护升瀚不被韩国粉丝伤害」、「看起来像合成的」、「如果他又好又帅，怎么可能没有女朋友呢？」、「他是男人，而这是男人都会做的事」。



此外，RIIZE是SM娱乐公司即将推出的7人男团，预计一周后9月4日正式出道，昨日出演《人气歌谣》带来两首新歌《Memories》和《Siren》初舞台，洪升瀚的舞蹈实力也获得不少好评。



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