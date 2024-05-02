【韩网热门】韩媒报导：「超人气」ILLIT如何成为10代所追求的美！遭全网反感

日前，有韩媒以「『超人气』ILLIT如何成为10代所追求的美」为题发布了一篇文章，没想到在theqoo里遭到了网友们的群嘲。

原记者写道：「《Magnetic》舞蹈challenge已经超越了网路平台，在中国、西班牙、美国、德国、澳大利亚等全球范围内以舞流行起来。 这是因为舞台上ILLIT展现出的『超真实』形象激发了同龄人心中对於追求自我美的渴望。 Moka的造型在美妆网红之间也备受欢迎。 她在音乐节目舞台上完美地演绎了「赫多雷」风格（利用蕾丝面料作为发箍、发带），Moka的出道show直击影片点击量超过了一百万。 这个造型在青少年之间尤其受到欢迎。 」



韩国网友评论：

1. 10代领袖是IVE

2. 我周围的人都只听歌，根本不知道歌手是谁

3. 记者是收钱了吧，广告的味道太明显了

4. 头巾发箍？谁追求？？

5. 听说歌曲排名很高，但到现在都不知道她们是谁

6. ILLIT和TWS的手法很像，利用SNS迅速传播讯息，提高特定成员的影片点击率，抬高音源成绩，制造「歌好听」、「国小生最爱」、「人气实感」这种舆论话题，反正依旧是盗版NewJeans

7. 我认可歌确实不错，但是她们在10代里根本没人气啊，10代是IVE和NewJeans

8. 赫多雷风格，我也是第一次听说

9. 追求美？10代追求的不是IVE吗？

10. 太土了

11. 网路水军也太多了，太恶心了，真的

12. HYBE啊，就是因为你们老搞这种手段才会被骂，不能老实待著吗

13. 10代很忙的，没功夫追求美

14. HYBE真的很垃圾

15. 又是一场舆论游戏啊

16. ILLIT最大的黑粉是HYBE吧

17. 我们只是单纯喜欢这首歌而已

18. 她们明显是歌红团不红

19. 就因为HYBE老喜欢操控舆论，越来越让人反感她们了

20. 她们唱LIVE的时候其中有一个太烂了，完全吓到我了，虽然长得确实不错，大蝴蝶结配蓬蓬裙，谁会追求这类造型？

21. 头巾发箍，是房时爀的审美吧

22. 继续搞舆论游戏的话，剩下的那点好感也没有了

原文：https://theqoo.net/square/3211001422

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