《MOVING 异能》口碑不断！「帅气又搞笑」赵寅成＋柳承龙搭档成黑色要员团队海报！

Disney＋推出的人气剧集《MOVING 异能》（MOVING超异能族）自公开以来好评不断，除了前面6集描述拥有超能力的第二代，接下来更开始诉说著超能力家族的故事，他们的父母因为何种缘分相遇相爱的故事，而最近的剧情也说明了韩孝周与赵寅成的爱情故事，以及柳承龙与郭善英的相遇，今日更公开了柳承龙以及赵寅成成为拍档的海报。

新公开的海报中，赵寅成与柳承龙帅气登场，第11集的结尾也提到了两人的相遇，正当柳承龙差点无法脱身时，飞在空中朝恶人开了致命一枪的赵寅成，救了柳承龙一命。因此两人均效力於安企部，赵寅成是学长，负责带领新进人员柳承龙。两人也将正式组成要员拍档，开始共同执行任务，「文山」与「九龙浦」将共同遭遇什么样的故事？





《MOVING 异能》的人气让许多观众们纷纷表示「只期待星期三的到来」，从一开始的青春高中生活，自F登场后开始打乱了他们的日常，这些拥有特异功能的父母以及孩子们，感受到有人正在夺走他们的生命。随著F的失败后，剧情走向也开始介绍上一代的故事。从高允贞以及李正河等人的青春可爱剧情，到韩孝周、赵寅成以及柳承龙的年少故事登场，本周预计还将揭开怪力男金成均的过往，令人期待不已。虽然独特，但并不是怪物。这些超异能者的故事将在每周三的Disney＋频道更新。



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