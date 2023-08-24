安孝燮、全余贇、姜勋主演「韩版《想见你》」《走进你的时间》最新预告！依旧是熟悉的下雨天、录音带和日记本

「韩版《想见你》」《走进你的时间》由安孝燮、全余贇（全汝彬）和姜勋主演。

近日陆续公开海报、预告和剧照等，公开的最新海报中，在2023年和1998年之间表现出变化感情的三人和「拯救你的唯一过去」的台词让人好奇除了罗曼史之外，还有更多体裁的三人的叙事。三人的样子被记录在那个时期录音带的封面，可以感受到作品所蕴含的回忆之情。



某天，在播放快递到达的可疑录音带的瞬间，俊熙（全余贇 主）以1998年的珉周苏醒过来，眼前有与死去的延准（安孝燮 饰）长得一模一样的时宪。俊熙遇到遇见和男朋友相貌相同的时宪、对珉周感到心动的时宪，还有单恋珉周的仁圭（姜勋 饰）之间青涩的青春三角罗曼史正式开始。但是...随著持续的时间旅行和1998年写有「他就是具延准」的日记本、神秘场面的公开，让人对其他时间段之间发生的事情充满好奇。



金镇元导演表示：「为了让观众更自然地跟随时间穿梭的人物的感情线，在自然连接时间和时间之间的镜头连接或碰撞等方面费了很多心思。穿梭於各种时间段和感情的演员们的演技虽然根据角色有所差别，同时也成为将整体画面顺利连接起来的亮点，通过演员们的热演完成作品。」



《走进你的时间》由《只是相爱的关系》、《我的王国》的金镇元导演与《Baby Sitter》的崔孝妃编剧合作打造，确定在9月8日在 Netflix 上线。

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