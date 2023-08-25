田柾国&车银优&金珉奎97Line聚餐！因为喝酒还被查了身份证，网友：他们到底看上去有多小啊

K-POP界97Line又聚餐了。

前几日，釜山某餐厅公开了BTS防弹少年团柾国、ASTRO车银优、SEVENTEEN珉奎聚餐吃烤肉的消息。 店员在网路上留言称：「柾国先生和车银优先生来我们店吃饭啦，检查了他们的身份证，他们喝了龙舌兰，看到男生（我）居然会脸红，早知道不要拍照而是要签名了。」 表达了忘记要众人签名的遗憾。不少粉丝们看了之后很是疑惑，他俩到底看上去年纪有多小，喝酒前竟还要被查身份证。



当天为三人服务的是一名兼职的越南留学生，留学生认出了他们，问他们是不是爱豆本人，柾国等人故意说不是，在兼职生的再三确认之下，三人才笑著承认。接著他们又很亲切地问兼职生来自哪个国家，还向对方学习了「你好」的越南语。

此外，在柾国等人的加持之下，该烤肉店名声大噪，吸引更多食客前来，店员非常兴奋地透露：「听说国外ARMY要奇袭本店，有5位本土ARMY们已经来了。」 顶级爱豆的带货力无人可挡啊！

柾国、车银优是97年出生的同龄好友，他们和GOT7的BAM BAM、有谦以及SEVENTEEN的DK、THE8、珉奎被称作是97Line，也是K-POP爱豆圈出了名的至亲好友。



*上一回聚餐合照的相关新闻：【世最帅97line】SEVENTEEN珉奎&BTS柾国&ASTRO车银优的聚会合照：「罗PD快去绑架他们拍综艺吧！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻