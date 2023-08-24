复仇王者剧《7人的逃脱》公开团体海报！严基俊「银发变身」再度携手《Penthouse》狗血金编确定九月中首播

【最新预告】由严基俊、黄正音、李准等多位实力派演员主演，《皇后的品格》、《Penthouse》的导演&编剧再度合作，新剧《7人的逃脱》众所期待！

被誉为K复仇王者的新剧《7人的逃脱》公开了团体海报，8位主要演员同框阵容相当华丽。

▼最新预告&人物简介按这里看



《7人的逃脱》由《皇后的品格》、《The Penthouse上流战争》系列的朱东民导演与金顺玉编剧合作打造，讲述一个少女的失踪交织著无数的谎言和欲望，牵涉其中的7名恶棍之间为生存而相互斗争，还有他们将面临可怕地血腥惩罚的复仇故事。



公开的团体海报中，严基俊饰演韩国最大电信平台的代表马修李，一派冷静的掌控著全局，在他底下的7个人拼命奔跑挣扎，在恶劣的环境下如棋子般被摆布著，在这场生存游戏中，他们的下场又会是如何？

▼台词排练（读本）现场照：主要演员有严基俊、黄正音、李准、李侑菲、申恩庆、尹钟焄、赵胤熙、赵在允、李德华。



这场全员恶人盛宴的 SBS 新剧《7人的逃脱》将於9月15日晚上22:00首播，本剧也会在「黄Viu煲剧平台」上架。

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