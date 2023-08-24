一颗星负评别乱留! 惊悚惧作《千万别开门》申惠善负评引杀机！9月15日全台上映

惊悚惧作《千万别开门》由《今生也请多指教》申惠善、《Moving 异能》金成昀、《非常律师禹英禑》姜泰伍主演，是由电影《锁命危机》团队所打造的最新惊悚巨作！《千万别开门》故事叙述最近搬进新家的秀贤（申惠善 饰），透过二手交易APP买了一个二手洗衣机，却发现洗衣机无法使用。秀贤对卖家不负责任的态度感到生气，因此发表评论指控卖家是个骗子。没想到秀贤周遭自此发生许多怪事，甚至还发现了一具尸体……

今年33岁的申惠善出道后，接连以《秘密森林》、《翻供》、《虽然30但仍17》、《哲仁王后》、《今生也请多指教》等作，展现令人印象深刻的精湛演技，这次她在《千万别开门》中饰演一名平凡的公司职员，在一次二手交易后，竟意外成为杀人犯的目标，对於会参演本作的原因，申惠善表示：「因为我从未尝试过惊悚作品，所以很想趁这个机会挑战看看。我平常就很爱看和犯罪有关的节目，看的时候都觉得在日常中若出了一点小意外，也有可能会让自己的生活崩坏，而《千万别开门》中将这部分刻画得很好，因此让我想参演本作！」



而对於自己所饰演的「秀贤」一角，申惠善表示：「『秀贤』任职於室内设计公司，是十分努力的上班族。和一般的上班族相同，对於职场生活有压力、有野心，也有干练、懦弱的一面。而当她唯一的休息空间被侵入时，她也开始对日常生活感到恐惧。」申惠善透露在诠释「秀贤」一角时，她将重点放在角色在身处危机前后的强烈差异，她说：「这是我第一次挑战惊悚作，虽然有点担心，但也十分期待！」申惠善也分享《千万别开门》最大的看点，她表示：「我觉得本作最大的强项就是很贴近现实生活，我在读完剧本开始参演时，觉得若电影中的故事真的发生在自己的生活中，一定会非常可怕，若周遭一有什么动静就会让我紧张不已！」



出道多年的金成昀，以《请回答1994》的「三千浦」一角爆红后，透过《天坑》、《热血司祭》、《D.P：逃兵追缉令》、《Moving 异能》等作展现极具张力的多变演技，这次他在《千万别开门》中则饰演网路搜查队的刑警「朱刑警」，他透露起初读完剧本时很惊讶是导演自己写的，他说：「因为剧本非常有趣、十分新颖洗炼，也因为剧情很贴近现实生活，所以很接近现在的趋势，很新潮！」而金成昀也分享拍摄时意外的插曲，他说：「当时身边的人问我最近在做什么时，我跟他们说我在拍电影《千万别开门》，跟他们说明了一下剧情，结果他们都问我是不是演罪犯，我跟他们说不是，结果竟又反问我：『还是原本是刑警，后来发现其实是犯人？』都这样误会了！」让金成昀哭笑不得。



朴熙坤导演为了搜集相关资料，还访问了一些刑警，也与3位二手交易的被害人见面，他表示：「其实很难当面见到被害人，因为大家受害的程度十分严重，都表示不想回想所遭遇的事件。后来好不容易跟被害人们见面时，他们都因为当时太过冲击，而忘记事件的一些细节，因此我将重点放在他们当时所感受到的真实情绪，也透过他们的生活背景决定了主角『秀贤』的职业，他们三位都是十分平凡的人。」导演后来便以这些资料为基底，让剧本更加写实贴近生活。惊悚巨献《千万别开门》9月15日在台上映！



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