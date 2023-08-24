离开YG的方艺潭，时隔一年公开近况！和GF娱乐签订专属合约，将以制作人＆歌手身份进行活动！

今日（24日），经纪公司GF娱乐表示：「最近与方艺潭签订了专属合约。」

接著说：「很高兴能与实力派艺人签约，爲了让方艺潭成爲在制作人和歌手等多个领域活动的音乐人，我们将全力支持他。」



之前，方艺潭在2013年《K-POP STAR第二季》中以魅力的嗓音和表演获得「小麦可杰克森」的称赞，并在节目中获得亚军。同年7月正式加入YG娱乐成为练习生，2020年7月以男团TREASURE成员出道，受到许多人的喜爱。2022年11月与YG娱乐解除专属合约并退出TREASURE。



方艺潭也在 IG 写下：「大家好，我是方艺潭。以后我将以GF娱乐艺人的身份开啓活动，感谢从TREASURE活动时支持我的TREASURE MAKER，也要感谢能让我成长到现在的YG娱乐，以后我将开展各种各样的活动，希望大家能够多多支持我，谢谢！」

GF娱乐乐旗下有男团KINGDOM，特别是GF娱乐公司南宫灿（音，남궁찬 ）代表是曾在金贤哲等众多音乐家和LOEN娱乐公司担任IU经纪人的歌谣界资深制作人。而方艺潭会在GF娱乐展开怎样的活动，令人期待！



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