【韩网热帖】SM娱乐从一开始就喜欢力推C位吗？

所有的经纪公司都这么爱推爱豆团C位吗？

SM娱乐作为韩国老牌三大娱乐经纪公司之首，旗下坐拥多个人气爱豆团，东方神起、Super Junior、少女时代、SHINee、f（x）、EXO、RED VELVET、NCT、aespa，再到即将出道的新人男团RIZZE，从二代团到四代团都有扎实的业务能力。 不过纵观SM为旗下爱豆团拍摄的官方照片来看，似乎公司很讲究站位，几乎中心位置都是固定成员。有网友发现了这一点，在instiz上开帖讨论「SM娱乐一开始就这么力推C位吗？」，吸引不少网友的留言：



1. 所以每次提到SM旗下的爱豆团立刻就会想起队内c位啊

2. 粉丝们适应了就好

3. 确实是每个团的C位一目了然，清晰可见，不是门面担当就是主舞

4. C位代表了整团追求的形象吧

5. 也有可能就是一种行销方式

6. SM是最强调c位的公司，从很久以前的爱豆团开始就这样

7. C位奠定了团队形象

8. 感觉就是最能代表团队形象的人担任C位

9. KAI一看就是c位脸啊

10. 其实SM蛮明显的，强推的成员，和不推的成员，对比很强烈

11. 其实一开始的综艺也是让c位上的多

12. 你去看看他家旗下爱豆团专辑封面照就知道了

13. 出道初期要让人看到整团的形象、整个团的风格啊

14. Kai、泰容和泰民，感觉形象还蛮相似的，还有沅彬

15. 一日是c位，终身是c位

16. 沅彬很有人气啊，SM之前可是让没人气，甚至连粉丝都讨厌的人当过c位的

17. 老实说c位蛮重要的，也不是没有理由，一下子就能抓住人的目光啊

18. 不是主推某个c位，sm是看重c位这个位置，我还蛮能理解的

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