OMEGA X加盟新公司！韩媒曝新东家参与制作45部「爱情动作片」，再引网友热议

还记得那个被经纪公司压榨许久的男团OMEGA X吗？ 成员们已经签约了新东家。

提到OMEGA X，他们可以说是史上最惨男团，在与经纪公司SPIRE Entertainment签约期间内遭遇了不少不公平待遇，包括长时间的劳动时间和低廉的待遇。 最可怕的是公司代表经常对成员们实施暴力以及言语侮辱。 忍无可忍的OMEGA X召开记者会，哭诉一直以来受到代表等人的暴力对待，还被叫到酒席性骚扰等。



据韩媒「JTBC News」独家报导称，OMEGA X全员已经於7月和IPQ公司签订了专属合约，成员们希望能够以完整体再次与歌迷们见面。报道还透露，IPQ是一家管理、运营电影、专辑、网漫和游戏IP等版权的大型网路发行代理公司，随著OMEGA X的加盟，公司也正式踏入娱乐经纪领域。 「JTBC News」提及IPQ曾参与制作过电影和网剧，OMEGA X成员宰汉和艺灿出演了BL网剧《请安慰少年》（爱箭穿心）就出自该公司。 同时IPQ还曾制作过45部色情影片，虽然制作和发行这类影片并不违法，但其中大部份都是不伦恋、近亲强奸等违反社会道德的题材，因此韩媒担心加盟这样的经纪公司会给OMEGA X带去负面影片。



相关事情很快就在韩国知名交流网站theqoo上引爆热议，网友纷纷表示：「孩子们好可怜啊」、「有一种刚出狼窝又进虎穴的感觉」、「所以jtbc的记者想要带什么节奏？ 明面上感觉是在替他们担心，实际上是在替前公司洗白吧，是想说新公司还不如前东家？？」、「那又怎样？ 只要不违法就行啊」、「成员演的那部BL又不是色情片，连个吻戏都没有，非常纯洁，公司又没让他们出演奇怪的电影」、「这记者能把BL表达成情色片，无语了」、「好奇葩，这种公司居然会引进爱豆团」、「孩子们好可怜，动不动就被周围人欺负」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻