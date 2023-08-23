又是一部低开高走的韩剧！《恋人》收视率窜升，画风轻柔，全员演技在线

又一部韩剧在广大观众自来水式（不由自主地去义务宣传某项活动）宣传中收视率窜升。

新剧《恋人》开播，由「收视率保证」南宫珉搭档人气正值上升期的女演员安恩真携手主演，集结了李学周、李多寅等演员，以丙子年朝鲜为背景，讲述经历丙子战争后，一位不婚主义的男人与经历两次失败婚姻、仍梦想再次遇到爱情的女人，错综复杂的的古装罗曼史。



南宫珉扮演的「李张灦」自称是不婚主义，他经历两次婚姻失败后，无法对任何事物付出真心。 该角色也是南宫珉自《龟岩许浚》后时隔十年再度主演的史剧，新剧中他在语气、氛围和动作都有所改变，完全打破了此前各种现代剧中硬汉形象。



安恩真饰演的女主角、士大夫的二女儿「刘吉彩」，她是个典型的恋爱脑，时刻都憧憬著唯美的爱情，也是凭藉美貌和奇妙的个性魅力称霸「凌军里」的女神，原本很以自我为中心，但经过战争的洗礼之后爱上了李张灦，逐渐变得成熟。



《恋人》已播出到第6集，收视率从首播5.4%已经升至8.8%，刷新自身纪录不说，还荣登同档剧收视榜首。 其实这部剧在开播前并没有多少人看好，即使有「收视率保证」南宫珉挑大梁主演，也没能够吸引到多数观众的目光，加上同档竞争的还有上一季人气火爆的SBS《灾后调查日志2》，民众几乎没对《恋人》抱太多的期待。



在《灾后调查日志2》的发布会上，有记者提到MBC同时间也有剧播出，金来沅听到后反问「剧名是什么？」 在听到是同仁南宫珉的《恋人》之后，补充道：「啊，加油！」之后的《恋人》发布会上，有记者向南宫珉说明了之前的状况，南宫珉回应：「我们剧就两个字，他不知道吗？ 希望我们是良性竞争，不过来沅啊，我对自己有信心。」 《恋人》第6集收视率反超《灾后调查日志2》的6.1%，让观众们很期待接下来两部作品的表现。



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