[好片推荐] 《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》：舞台上的从容，是由无数次练习换来的！

女团MAMAMOO在乐坛具有无可取代的地位，《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》这部电影描述著她们出道10年全球巡回演唱会的精彩演出，更有成员们之间对於舞台的看法，以及对彼此的喜爱。不管是不是MOO MOO，看完之后不难理解为何MAMAMOO如此深受喜爱。

MAMAMOO四位成员各自拥有完美嗓音，又能够呈现各种风格的舞蹈，舞台上的演出总是充满魅力，出道10年以来，也在每一次的专辑中寻求新挑战，演唱会上的精采编舞与串联安排更令粉丝们惊喜连连，电影中呈现了每一位成员的性格特色，以及相互扶持的情感，互补的个性也就是她们如此成功的关键。

舞台上的从容，是由舞台下无数次练习所换来的，看起来在舞台上总是游刃有余的MAMAMOO就是如此，并且即使再多演出经验，对於每一次的演出仍然是战战兢兢紧张不已。辉人提到四人回到了10年前出道的场馆举办演唱会，以前曾觉得场馆好大，但现在看来却觉得有点小了，也许是因为这段时间的成长，很多事情都更加熟悉，也累积了更多的粉丝MOO MOO们。



队长颂乐总是时时怀抱著热情以及正能量，所以从一开始她就被制作人指定为队长，她也的确拥有绝佳的领袖特质以及行动力，不过在积极之下有可能也容易出现失误，但成员们却觉得「这样的颂乐才可爱」，大家也透露颂乐会透过更多的练习来弥补自己比较弱的部分，直到舞台上看不出任何破绽才满意。

辉人则是在团队中相当沉默又沉稳的成员，她一向是一位很棒的跟随者，没有太多意见，但制作人提出的要求她总能完美呈现，看似都没有准备就来录音，但其实一开口就知道她早已准备完全，也总是团内最快录音完毕的人。她是非常自律的一个人，对於舞台则是爱恨交织，辉人说毕竟一份工作不可能只有开心，也会有辛苦的时候，但是粉丝们就成了她最大的支持力量。



旼星则是被制作人指出，是出道至今改变最大的一位成员。虽然主要负责Rap与表演，但她也拥有一副好嗓音。随著出道时间越长，她也更懂得如何表达自己。成员们也大赞旼星拥有中性化的魅力，对於穿搭相当有自己的风格，相处起来则是像五岁小男孩一样的可爱，华莎更提到旼星是最懂粉丝心情的一个人，总能在演出时成功带动粉丝们的情绪。



华莎是团体中反差最大的一个人，私下总是沉默，但只要一站上舞台就开始成为独霸一方的人物，成员们都已经相当习惯她的反差风格，也欣赏她在舞台上的野性表现。华莎把舞台形容成是自己的一切，赌上了所有在这个舞台上。她与辉人也是超过10多年的知己好友，在团体中两人相处最为自在。



片中除了纪录MAMAMOO在舞台上的精采演出，她们也选出令她们印象深刻，或是每次演唱会中必唱的曲目，演唱会中更完整记录了粉丝应援桥段，射出的纸飞机让她们红了眼眶，来自世界各地的粉丝们也让MAMAMOO非常感动，於是对於MAMAMOO来说，成军10年正式走向了全世界，并且是现在进行式，MAMAMOO仍在持续往前走。MAMAMOO 演唱会电影《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》将在 8 月 25 日全台湾威秀独家上映。

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