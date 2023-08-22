出道12年的朴宝剑粉丝会上边弹钢琴边落泪，哭到眼睛通红

出道12年的朴宝剑被粉丝们感动到落泪。

日前，朴宝剑在首尔奥林匹克公园举办了出道12年的粉丝会「Cantabile」，这也是时隔4年他重新与粉丝们近距离碰面，无论是朴宝剑本人还是粉丝们都非常激动。为了表达诚意，朴宝剑现场演奏钢琴，悠扬的琴声一下子就抓住了所有人的耳朵。 粉丝们都知道朴宝剑作为演员出道前一直梦想成为歌手，这次的粉丝会上他就展现了不俗的唱功，翻唱了太阳的《我的心里》，途中因为情绪激动泪洒现场，看得粉丝们也跟著落泪。



一直忍著泪水的朴宝剑在唱到「为了我，你从没忘记过祈祷」这句歌词时终於没忍住哭了出来，他看著的粉丝，哽咽地说道：「谢谢你们为我祈祷，谢谢你们今天前来」，粉丝们用热烈的掌声回应著他。 没有人能够清楚地知道朴宝剑突然落泪的真正原因，但想必台下忠实的粉丝一如既往的喜爱与支持，是令他哭泣的原因之一吧。



粉丝会结束后的第二天，朴宝剑就更新了个人SNS，表达了自己的心情，他写道：「和朋友们度过的、走过的每一个瞬间都是恩赐，真心感谢各位，希望大家的生活无论何时都如同歌曲唱到的那样欢欣愉悦，祝福你们。」



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