河正宇新作不断！继《赎命救援》后，与任时完《1947波士顿》即将於9月底在韩上映

河正宇近期即将有新作《赎命救援》於9月1日在台上映，他与朱智勋远赴北非摩洛哥历时7个月拍摄完成。而河正宇与任时完的新作《1947波士顿》也即将在9月27日在韩国上映。

《1947波士顿》描述韩国光复以后，希望能够再度在体坛活跃的马拉松国家代表选手们，为了能首度参与国际马拉松赛事而努力的故事。而主要人物则是在1936年的柏林奥运的金牌得主宋基政（河正宇饰）以及1947年希望参加波士顿马拉松大赛的国家代表选手徐润福（任时完饰），两人充满著汗水与泪水，成就了闪闪发亮的历史性瞬间。



海报上方在日治强占期，创下2小时29分19秒的新世界纪录而获得金牌，甚至还用手中捧著的花盆树叶遮住了胸前的日本国旗，宋基政即使获得金牌却露出沉重表情，对比下方饰光复之后首度参加竞赛，胸前印有太极旗跑在全世界记者及观众面前的徐润福，海报上印著「我是大韩民国的马拉松选手」，展现出爱国以及对马拉松的热情，以及背后不为人知的辛苦故事。



共同公开的预告影片中也以「1936年在柏林奥运，孙基政选手跑著这42.195公里时在想些什么呢？」为题目而展开，胸前挂著日本国旗的他，即使获得了金牌，表情却也显得僵硬又沉重，而光复后终於能够以太极期参赛的徐润福，让韩国观众们有著深深的共鸣，想必将是激励人心的一部作品。



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