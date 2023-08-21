「韩国铁肺歌后」AILEE的8月29日首个香港个唱梦想成真，歌迷电邮让她感受到字里行间给她的爱和温暖

有「韩国铁肺歌后」称号的 AILEE 宣布将於8月29日在旺角麦花臣场馆举行她的首个香港个人演唱会，反应非常热烈！

由 DX Media 主办，有「韩国铁肺歌后」称号的 AILEE 自宣布将於8月29日(星期二)，在旺角麦花臣场馆举行她的首个香港个人演唱会《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》后反应非常热烈。



而今次歌迷只要把自已喜欢 AILEE 的原因电邮至主办单位，便有机会获取包括观看演唱会彩排、和 AILEE 合照及她的亲笔签名海报或 CD 等福利，歌迷们分别留言说：「至今，她仍然不断进步中，很喜欢她的努力及笑容。每当我听到她唱的歌，我就会意犹未尽、很想不断播放。」、「她的歌声和演绎都很有穿透力和感染力，是位有个人特色和唱功的歌手！」和「当 AILEE 唱得好有力量、好有鼓励性的歌曲时，真系可以系佢把声到 feel到有 power！会听得好开心。」



AILEE 认真看过每位歌迷的电邮后十分感动，让她感受到他们在字里行间给她的爱和温暖，她表示 2023 年其中一个心愿便是能够在香港举行个人演唱会，现在终於梦想成真，原来她也曾多次来港，最后一次是在2019 年来港参与韩国电视节目 Music Bank 的演出，但之前每次也是以工作为主，希望能有机会花多点时间去享受香港为她所带来的乐趣。AILEE 记得香港歌迷是充满活力的，因此她非常期待在她的首个香港个唱时，也能够见到她的歌迷把这份活力带到麦花臣场馆。AILEE 对香港个唱也非常兴奋，她说去年是她举办个唱十周年，而踏入第十一年是她的一个新开始，要保持心态继续向前，不断进步，她续说她也有听过王菲的广东歌，也很乐意和香港歌手合作，而她将於 9 月推出自己的最新作品，风格将会是流行情歌。



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