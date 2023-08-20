权恩妃的历代级美谈！得知粉丝受伤后，隔天亲自送了除疤软膏给他

日前，在 Pann 有一篇「哇 权恩妃历代级的美谈 真心legend」的文章引发热烈讨论。

原来是有一位经常追权恩妃线下活动的粉丝，在签售会上跟权恩妃说了之前受了很严重的伤，留下来疤痕。而...权恩妃也确定这位粉丝隔天的活动会再出现，所以特别带了除疤软膏，还超级酷的把除疤软膏拿给粉丝。权恩妃还对粉丝说：「动完手术的地方要好好管理，才不会留疤。」

권은비 9264587번째 미담 공유합니드아 ...

수술한 거 보고 흉터 관리 잘해야 한다며 다음날 바로 로켓배송으로 뚝딱 연고 쏴주는 여자 어떤데

권은비 당신이 제 후시딘마데카솔더마스틱울트라겔입니다 .. pic.twitter.com/9UYFoKSIJ6 — 깹 (@KkaEeB) August 13, 2023

这段影片也在韩网引发热烈讨论，推特播放已经超过300万次。韩网友：「上次《偶运会》我就感叹权恩妃对粉丝确实是真爱，太帅气」、「拿著软膏大步走过来的样子真的太帅」、「这也太让人心空了吧」、「身边的朋友这样做我都会很感动，爱豆居然还特意带著软膏出门...」、「哇！如果我是那位粉丝，绝对不会脱饭，真的太感动了」、「这样子的艺人应该大红才对」、「真的人美心善」等等。



权恩妃曾以限定团体IZ*ONE活动，现在作为SOLO歌手，日前发行第一张单曲专辑《The Flash》。而权恩妃近期也出席许多活动，像是「Waterbomb」、「CassCool Festival」等，超辣的舞台都引发许多讨论，希望之后发展越来越好啦！

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