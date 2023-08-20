新男团RIIZE ANTON首次跑机场行程，好奇偷瞄粉丝镜头&兴奋合照PO限动太可爱！

一边瞄粉丝镜头一边偷笑的样子，完全是可爱猫猫呀~

SM娱乐新男团RIIZE昨日飞往美国参加KCON LA 2023，经过仁川机场时成员Anton对第一次见到的粉丝和媒体感到十分新鲜，不断好奇地偷瞄镜头、与粉丝对视，真的太可爱啦！

Anton原名李灿英，是知名音乐人尹尚（本名：李润相）与演员沈惠珍的大儿子，今年刚满19岁。 在美国出生长大的他拥有10年的游泳运动员经历，2020年回韩后用自作曲说服父亲转向音乐道路。 因为继承父母的优秀外形而受到很多关注，之前上综艺时就被称赞是「SM面相」XD



Anton所属的RIIZE下月4日才要正式出道，这次机场行程是他第一次面对如此多且近的镜头。 根据现场拍摄的影片，Anton十分留意粉丝镜头，经常与镜头对视并露出清纯笑容，更不忘与粉丝互相招手问候：



还在保姆车里与路对面的粉丝隔空合照自拍，并搭配惊讶表情和文字「wow」发到官方IG限动，真的是只有新人才有的青涩可爱啊！



韩网友纷纷被萌翻：「完全是小孩呢」「太可爱，疯啦」「我好像入坑了...」「跟妈妈长得一模一样，好神奇」「真的是狗狗相」「好像泰民刚出道的模样」「怎么有点像李彩领」「脸上的一切都是艺术，尤其嘴巴」「看得出他很开心，好可爱哦kk第一次见到这样的偶像...」「 真的是只有新人时期才有的感觉，但大家贴太近了吧」「笑起来有爸爸年轻时的影子」「我居然开始追当年追过的欧巴的儿子...」XD



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