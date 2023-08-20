權恩妃的歷代級美談！得知粉絲受傷後，隔天親自送了除疤軟膏給他

日前，在 Pann 有一篇「哇 權恩妃歷代級的美談 真心legend」的文章引發熱烈討論。

原來是有一位經常追權恩妃線下活動的粉絲，在簽售會上跟權恩妃說了之前受了很嚴重的傷，留下來疤痕。而...權恩妃也確定這位粉絲隔天的活動會再出現，所以特別帶了除疤軟膏，還超級酷的把除疤軟膏拿給粉絲。權恩妃還對粉絲說：「動完手術的地方要好好管理，才不會留疤。」

권은비 9264587번째 미담 공유합니드아 ...

수술한 거 보고 흉터 관리 잘해야 한다며 다음날 바로 로켓배송으로 뚝딱 연고 쏴주는 여자 어떤데

권은비 당신이 제 후시딘마데카솔더마스틱울트라겔입니다 .. pic.twitter.com/9UYFoKSIJ6 — 깹 (@KkaEeB) August 13, 2023

這段影片也在韓網引發熱烈討論，推特播放已經超過300萬次。韓網友：「上次《偶運會》我就感嘆權恩妃對粉絲確實是真愛，太帥氣」、「拿著軟膏大步走過來的樣子真的太帥」、「這也太讓人心空了吧」、「身邊的朋友這樣做我都會很感動，愛豆居然還特意帶著軟膏出門...」、「哇！如果我是那位粉絲，絕對不會脫飯，真的太感動了」、「這樣子的藝人應該大紅才對」、「真的人美心善」等等。



權恩妃曾以限定團體IZ*ONE活動，現在作為SOLO歌手，日前發行第一張單曲專輯《The Flash》。而權恩妃近期也出席許多活動，像是「Waterbomb」、「CassCool Festival」等，超辣的舞台都引發許多討論，希望之後發展越來越好啦！

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