韩网友公开DJ Soda在日本&泰国公演时台下观众的对比！咸猪手vs绅士手，对比超明显

一样的演出，台下观众的反应完全不同。

韩国知名DJ SODA14日在SNS上发文称自己在日本大阪音乐节上演出时遭到性骚扰，被多人袭胸。 曝光的影片中，两名男子一左一右触碰了DJ Soda的胸部。 随后这件事情引发了广泛关注和讨论。

不少韩国网友发帖痛斥大阪音乐节上出现的性骚扰行为，日本大多数网友认为这是在给日本国际形象抹黑，「日本之耻」一度成为Twitter上的日本热搜话题，但也有部份日本网友将DJ SODA被摸归结於她穿著太过性感。对此，DJ Soda再度发文进行反击，强调「无论我穿成什么样子，性侵害、性骚扰都不能被正当化」。 15日活动主办方发文道歉，透露将对实施性骚扰之人提起法律诉讼，并表示「影片有拍到，希望当事人主动自首」。



事情连续多日在韩网引发关注，有韩国网友贴出了DJ SODA在日本和泰国演出时的影片，台下观众反应大不同。 比起某些日本观众的「咸猪手」，泰国观众要规矩得都多。 泰国公演中，DJ SODA也扮相清凉，穿了一身蓝色比基尼，造型火辣又性感，只见她走进观众群中，努力接近粉丝，但台下的粉丝们也只是伸出双手在她身边摇摆而已，完全没有触碰到她的身体，



일본 VS 태국 비교 영상 pic.twitter.com/rPhuy2jvwx — francetracny ( @francetracny) August 16, 2023

相关比较图也很快在韩网流传开来，有网友评论：「日本人看来很瞧不起韩国女生，换成是好莱坞明星，看他敢不敢摸」、「一群臭猴子」、「泰国观众比较绅士」等。

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