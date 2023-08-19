SEVENTEEN圆佑分享珉奎刮胡子的影片，实现MV破亿承诺：「又帅又性感」、「天啊我越看越害羞～」
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SEVENTEEN圆佑分享珉奎刮胡子的影片，实现MV破亿承诺：「又帅又性感」、「天啊我越看越害羞～」

明星   2023年8月19日   星期六08:16   Mico  

（封面图源：twitter@세븐틴(SEVENTEEN)）

【影片】本来说好只有10秒，结果长达104秒！！珉奎真的太好看了～。

人气男团 SEVENTEEN 在2021年10月推出热门歌曲〈Rock with you〉时，接受采访时圆佑说过，如果MV破亿的话，就会上传私藏的珉奎刮胡子影片，不过，因为换手机的关系，当时私藏的影片就不见了。

不过，为了信守承诺，圆佑上传了另一部影片～，本来说好的片子只有10秒，这个版本却长达1分44秒，给足了粉丝福利！！也引发热烈的关注。

网友留言：「珉奎真的是太帅了」、「又帅又性感，好喜欢」、「天啊，我怎么感觉越看越害羞～」、「圆佑谢谢你」、「多亏有圆佑，才能看到这么优质的影片」、「这个分享太伟大了」、「又多了一个刮胡子的梗，Dino&珉奎」
（图源：珉奎IG@min9yu_k）

▼无私的分享者：圆佑
（图源：圆佑IG@everyone_woo）（图源：圆佑IG@everyone_woo）

▼〈Rock with you〉MV：

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