SEVENTEEN圆佑分享珉奎刮胡子的影片，实现MV破亿承诺：「又帅又性感」、「天啊我越看越害羞～」

【影片】本来说好只有10秒,结果长达104秒!!珉奎真的太好看了~。

人气男团 SEVENTEEN 在2021年10月推出热门歌曲〈Rock with you〉时,接受采访时圆佑说过,如果MV破亿的话,就会上传私藏的珉奎刮胡子影片,不过,因为换手机的关系,当时私藏的影片就不见了。

(The members are saying that they will post a video of Mingyu shaving, and Scoup will do a shaving vlive on Clap 100 million views AND Wonwoo's shaving vlive too if they get 100 million views for Very Nice) pic.twitter.com/Gf0CpPDiBy