「能不能不要急慢慢聊！」金南佶没聊完不进行下一段落！为粉丝变身粉红公主还跪求「拜托不要上传网路」

演员金南佶於8月18日晚间8点於新庄ZEPP与粉丝们见面，由於台湾场将是金南佶亚洲巡回见面会的最终场，於是涌入了来自新加坡、日本、韩国等许多海外粉丝们，全场共约1200位粉丝们参与今日的见面会。

金南佶一开场就为大家送上抒情美声，虽然他表示最近还有支气管炎问题，但其实歌声完全听不出瑕疵，他表示一抵达台北之后，感觉这个城市很浪漫，让他相当喜欢。不过他也提到现在正好是鬼月，而且昨天进饭店房门前忘记先敲门，让他现在很挫，所以想依照大家给他的建议，晚上12点之前要回到饭店休息。



金南佶也提到原本在台湾场之后还有香港场次，但因为他的忙碌拍摄行程而必须取消，所以台湾场等於是最终场次。接下来他准备了一些照片与大家分享，不过正当主持人要进入下一张照片时，金南佶却聊得意犹未尽，还跟主持人说：「为什么要那么急？慢慢聊天嘛！」所以决定让他畅所欲言，到他认为已经分享完了才能进行下一张，包含了他最近爱上骑重型机车，以及家中的爱猫TamTam等等。



问到他最爱的台湾美食，他惊喜分享说，发现了有自己喜爱的牛肉面以及小笼包以外，还有一个让他惊艳的就是又有面又有肉包合体的美食，原来是馄饨面！每个问题都让他陷入长考，现场陷入一片寂静但是大家觉得非常有趣，关於最爱的角色他也选不出来，最后只好让导演帮她决定。问到NG最多的戏码是什么？原来是《ISLAND》，金南佶表示，这部电视剧充满许多特效，所以他的动作都必须配合特效的高度与位置，因此相当难拍摄，也才会有很多NG镜头。



接下来金南佶还与粉丝大玩游戏，惩罚环节最先抽到的就是跳舞「Candy」，这段落他也曾在首尔场表演过，所以引发现场大尖叫，没想到在粉丝们的要求之下，金南佶还连续跳了两次！他表示在首尔场因为这段影片，他真的被许多演员前辈们取名叫「金Candy」。



接著他说：「如果不能达成粉丝们的愿望，那就不是真正的演员」，接下来他还变身粉红公主，耳环、项炼、蝴蝶结手套与皇冠，虽然很害羞，但他还是完成了这身装扮，甚至当场下跪，拜托现场的粉丝千万不要上传网路，不然他又要有另一个绰号了！他也努力画了一幅他最爱的SNOOPY画作，放在环保杯上送给幸运的粉丝，诚意十足。



金南佶最后向粉丝们感性告白，觉得虽然是第一次来到台北，但却感觉非常熟悉，觉得自己真的太晚来了，觉得今日相当幸福，也与粉丝们约定每年都来台北与大家见面。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻