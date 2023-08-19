SEVENTEEN圓佑分享珉奎刮鬍子的影片，實現MV破億承諾：「又帥又性感」、「天啊我越看越害羞～」

【影片】本來說好只有10秒，結果長達104秒！！珉奎真的太好看了～。

人氣男團 SEVENTEEN 在2021年10月推出熱門歌曲〈Rock with you〉時，接受採訪時圓佑說過，如果MV破億的話，就會上傳私藏的珉奎刮鬍子影片，不過，因為換手機的關係，當時私藏的影片就不見了。

(The members are saying that they will post a video of Mingyu shaving, and Scoup will do a shaving vlive on Clap 100 million views AND Wonwoo's shaving vlive too if they get 100 million views for Very Nice) pic.twitter.com/Gf0CpPDiBy — SEVENTEEN Weverse (@SVT_Fancafe) October 23, 2021

不過，為了信守承諾，圓佑上傳了另一部影片～，本來說好的片子只有10秒，這個版本卻長達1分44秒，給足了粉絲福利！！也引發熱烈的關注。

網友留言：「珉奎真的是太帥了」、「又帥又性感，好喜歡」、「天啊，我怎麼感覺越看越害羞～」、「圓佑謝謝你」、「多虧有圓佑，才能看到這麼優質的影片」、「這個分享太偉大了」、「又多了一個刮鬍子的梗，Dino&珉奎」



▼無私的分享者：圓佑



▼〈Rock with you〉MV：



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