TWICE主唱志效终於solo出辑！记者会大露美背惊艳全场！表达「就是想跳舞」、「享受歌手生涯」

身为人气女团TWICE主唱，志效终於solo出道发行首张迷你专辑《ZONE》，今（18）日上午，志效於首尔永登浦区汝矣岛首尔费尔蒙大使酒店宴会厅举行了出道记者会。

志效穿著一身黑礼服，没想到一转身美背一览无遗，惊艳全场。据悉志效现场和记者对谈，表达了对自己出道8年首次solo的担忧：「进公司19年后首次发行个人专辑，很认真准备、很紧张。」也很担心要从TWICE独立出来表演，展现的样貌是否会受大家喜爱，但她相当庆幸一切都很顺利。



专辑《ZONE》是结合了志效的英文名字首字母「Z」以及英语单字「ONE」，即志效的首张完整作品。志效坦承常常听见有人猜测主打歌应该是抒情歌，不过她表现出对舞蹈的野心：「我非常想跳舞，如果不跳舞就没有solo出专辑的意义。」



主打歌〈Killin' Me Good〉已在稍早公开，正是志效想表现的「更劲爆的表演」，她也参与了主打歌之外6首收录曲的词曲创作，跳脱TWICE里主要负责的高音part，尝试了多元题材，如R&B、Singing Rap等。



如何看待接下来的成绩表现？志效回答「没有目标」，只想「舒服的享受歌手生涯」。

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