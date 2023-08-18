神秘超能力者集结！《MOVING超异能族》柳承龙、韩孝周、赵寅成众星云集，一部带来刺激与反思的韩剧力作

Disney+最新年度韩剧巨制《MOVING超异能族》，由柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、高允贞等星级演员携手，光卡司排出来便足以令人惊呼！自8月9日上线以来好评连连！每集都有电影级CG技术与精彩打斗场面，年轻一代超能力逐渐现形，校园生活惹出风暴，父母一代则遭遇追杀，各种超能力CG展现绝对满足视听享受。

《MOVING超异能族》改编自韩国著名网络漫画家姜草（Kang Full）笔下累积两亿点阅率的网路漫画，讲述一群超能力者为了保护家人免受伤害及不公平对待，将真实能力隐藏，大隐隐於世的故事。故事横跨30年，从高中生金奉皙（李正河 饰）拥有漂浮能力，以及全国各地开始出现诡异命案开始……



《MOVING超异能族》入面的感情线同样成为网上热话，一播出就吸引不少人对金奉皙和张喜秀（高允贞 饰）两小无猜的关系非常有兴趣，一个天真纯情且容易害羞，一个不拐弯抹角总是直言不讳。当张喜秀发现金奉皙有飘浮的超能力后并没有被吓到，反而冷静安慰慌张的他说：「你不奇怪，你只是和别人不太一样，有点独特罢了。」这种性格对比互动充满趣味和戏剧张力。



剧情进入EP8-9 ，父母代的爱情故事亦是一大看点，最新两集奉皙父母李美贤（韩孝周 饰）与金斗植（赵寅成 饰）的爱情故事终於揭示，两人从国家安全规划局相识并坠入爱河，金斗植却必须离开，凄美爱情令人心碎。

* 即上 Disney+ 《MOVING超异能族》



形容《MOVING超异能族》是非一般超级英雄故事一点也没错，剧集中拥有超能力的主角并不是所向无敌，他们反而常因为异於常人容易被人盯上、招致危险，甚至被称为「怪物」。年轻一代从小是「背负」超能力长大，成长过程并没有比较轻松反而更为辛苦，以为可以炫耀的超能力却成了「奇怪之处」，而父母一代对待他们的态度亦带给观众教养上的反思，例如奉皙的妈妈母李美贤处处担心奉皙的超能力曝光，对他造成极大的压抑。



相反，张喜秀因为看不过眼被不良少女霸淩的同学出头，以1敌17运用超能力闯了大祸，张喜秀的爸爸张洙源（柳承龙 饰）倒在事后对她说：「你妈知道你像我，一定会很开心的。」



随著剧情进展，全国各地以及旌元高中卧虎藏龙的超能力者纷纷现身，每个人的故事背景慢慢有所交代，众人物与事件环环相扣，令观众忍不住惊叹编剧的功力，且更好奇接下来剧情发展。继李美贤与金斗植后，相信张洙源（柳承龙 饰）的身世亦会即将曝光！？敬请锁定《MOVING超异能族》每周更新的新集数了。



＊ 网友评价《Moving 超异能族》为Disney+开台以来最精彩韩剧！

＊《Moving 超异能族》1至9集现已上线，接下来逢星期三上线两集，结局连上3集，Disney+独家播出，不容错过！

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