韩胜宇首度来港开唱：展现型格、性感多重跳唱风格！骚肌惹台下疯狂尖叫

韩胜宇日前在假九龙湾国际展贸中心Rotunda 3举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE – ONE HONG KONG」。

韩胜宇全晚均表现得相当兴奋，为久候多时的港迷献上接近两小时的精彩演出，台上台下气氛都非常高涨！

韩胜宇於今年初退伍后，先宣布以首尔作起点展开亚洲巡回演出，其后再推出全新迷你专辑《FRAME》强势回归乐坛！他先后在曼谷、台北、吉隆坡及东京举行巡演，终於来到香港和一众粉丝见面。演出开始前，大批粉丝已在场外聚集「打卡」及派发应援，场面热闹！



韩胜宇在粉丝的欢呼尖叫声中型格登场，并一连唱出《Intro》及《Dive into》两首收录在其新专辑的歌曲，炒热全场气氛！一轮劲歌热舞过后，他向现场观众打招呼。自2020年solo出道后首度来港与粉丝见面的他表示从未踏足过香港，开骚前试饮了奶茶觉得非常美味。他又表示开场时有被港迷的热情欢呼震摄到。



演唱会上，韩胜宇献唱多首个人作品，包括《Flutter》、《Sacrifice》、《Runnin’ High》等，展现型格、性感等多种音乐风格的跳唱演出，带动全场气氛。表演到大汗淋漓的他突然脱下外套露出健硕的手臂，引发台下疯狂的尖叫声，有粉丝更大叫要他展示腹肌。



一向宠粉的韩胜宇对港迷有求必应，在徇众要求下即兴表演了《U got it》、《Super Shy》等舞步。在他宣布要唱出最后一首歌曲时，粉丝都纷纷表现不舍。最后，他在粉丝热烈的欢呼声中再度登场，以他有份参与作曲填词的《We loved each other》作安歌，并承诺下次再来港和大家见面！



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