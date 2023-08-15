韩国殿堂级嘻哈团体Epik High再度登台！巡演首站9月16日登场

韩国音乐中最具代表性的团体之一Epik High，由韩国Rapper Tablo (타블로)、Mithra Jin (미쓰라 진)以及DJ Tukutz (DJ 투컷)三人组成，今年出道将满20年。曾多次来台开唱，曾和台湾歌迷约定「每年都要来台湾」。今年巡演回到亚洲首站就来到台北，将於9月16日（六）在 Zepp New Taipei 举办 「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN TAIPEI」演唱会，活动门票在2023年8月19日（六）中午 12 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，以往每次来台演出都和粉丝共度快乐的时间，这次也将带来精心设计同时帅气的表演！

Epik High的歌曲以像诗一般的歌词著称，也因此在嘻哈圈素有「嘻哈诗人」的称号，今年2月携新专辑《Strawberry》回归，成员们参与作曲和作词，回到他们发布首张专辑的初衷，这次也将带来新曲的演出，将传递全新的声音，展现新的态度，粉丝可以期待一下这次的全新演出。





【 EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN TAIPEI】

活动日期 ⎪ 2023年09月16日（六）

演出时间 ⎪ 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点 ⎪ Zepp New Taipei（新北市新庄宏汇广场八楼）

启售时间 ⎪ 2023年08月19日（六）中午 12:00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

售票网站 ⎪ https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37917

主办单位 ⎪ 宽鱼国际股份有限公司

执行单位 ⎪ VIBE MAKER 希波企划

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