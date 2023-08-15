韓勝宇首度來港開唱：展現型格、性感多重跳唱風格！騷肌惹台下瘋狂尖叫

韓勝宇日前在假九龍灣國際展貿中心Rotunda 3舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE – ONE HONG KONG」。

韓勝宇全晚均表現得相當興奮，為久候多時的港迷獻上接近兩小時的精彩演出，台上台下氣氛都非常高漲！

韓勝宇於今年初退伍後，先宣布以首爾作起點展開亞洲巡迴演出，其後再推出全新迷你專輯《FRAME》強勢回歸樂壇！他先後在曼谷、台北、吉隆坡及東京舉行巡演，終於來到香港和一眾粉絲見面。演出開始前，大批粉絲已在場外聚集「打卡」及派發應援，場面熱鬧！



韓勝宇在粉絲的歡呼尖叫聲中型格登場，並一連唱出《Intro》及《Dive into》兩首收錄在其新專輯的歌曲，炒熱全場氣氛！一輪勁歌熱舞過後，他向現場觀眾打招呼。自2020年solo出道後首度來港與粉絲見面的他表示從未踏足過香港，開騷前試飲了奶茶覺得非常美味。他又表示開場時有被港迷的熱情歡呼震攝到。



演唱會上，韓勝宇獻唱多首個人作品，包括《Flutter》、《Sacrifice》、《Runnin’ High》等，展現型格、性感等多種音樂風格的跳唱演出，帶動全場氣氛。表演到大汗淋漓的他突然脫下外套露出健碩的手臂，引發台下瘋狂的尖叫聲，有粉絲更大叫要他展示腹肌。



一向寵粉的韓勝宇對港迷有求必應，在徇眾要求下即興表演了《U got it》、《Super Shy》等舞步。在他宣布要唱出最後一首歌曲時，粉絲都紛紛表現不捨。最後，他在粉絲熱烈的歡呼聲中再度登場，以他有份參與作曲填詞的《We loved each other》作安歌，並承諾下次再來港和大家見面！



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