AILEE首个香港演唱会门票现正全面发售中！主办方更这次的公布粉丝福利

有「韩国铁肺歌后」之称的 AILEE 出道11年来即将首度来港!

会在2023年8月29日(星期二) 假旺角麦花臣场馆举行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会,让香港乐迷亲耳感受 AILEE 爆发力十足的歌喉。而这次《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会票价分为1680港元、1280港元、980港元,门票已於KKTIX 网站公开发售。



主办单位 DX Media 透露天大好消息,现凡购买《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会门票,便有机会获取以下福利,包括:

1)AILEE 亲笔签名演唱会海报 (共100 位幸运儿)

2)8月29 日当天下午5 时正欣赏 AILEE 演唱会彩排 (共50位幸运儿)

3)和 AILEE 合照 (共 30 位幸运儿)

4)AILEE 亲笔签名 CD (共 20 位幸运儿)

而参加方法及规则如下:把您最喜欢 AILEE 的原因,以及您拣选以上演唱会福利的顺序,连同《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会门票相片档案 (jpeg) 及联络电话号码一起电邮至以下邮箱: dxmediaworld@gmail.com 便有机会获取以上其中一项福利,福利先到先得,送完即止。

每人参加次数不限,唯每张演唱会门票只限参加是次福利活动一次,福利派送以参与是次活动人士之挑选次序为参考,如因获取福利之参与活动人士之首选福利已全数送出,届时将根据其次选、三选及四选福利以作安排。

活动截止日期及时间为香港时间2023 年 8 月22 日晚上 11 时59 分,届时将由专人通知成功获取福利之幸运儿。



