AILEE首个香港演唱会门票现正全面发售中！主办方更这次的公布粉丝福利

有「韩国铁肺歌后」之称的 AILEE 出道11年来即将首度来港！

会在2023年8月29日(星期二) 假旺角麦花臣场馆举行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会，让香港乐迷亲耳感受 AILEE 爆发力十足的歌喉。而这次《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会票价分为1680港元、1280港元、980港元，门票已於KKTIX 网站公开发售。



主办单位 DX Media 透露天大好消息，现凡购买《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会门票，便有机会获取以下福利，包括：

1）AILEE 亲笔签名演唱会海报 (共100 位幸运儿)

2）8月29 日当天下午5 时正欣赏 AILEE 演唱会彩排 (共50位幸运儿)

3）和 AILEE 合照 (共 30 位幸运儿)

4）AILEE 亲笔签名 CD (共 20 位幸运儿)

而参加方法及规则如下：把您最喜欢 AILEE 的原因，以及您拣选以上演唱会福利的顺序，连同《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱会门票相片档案 (jpeg) 及联络电话号码一起电邮至以下邮箱： dxmediaworld@gmail.com 便有机会获取以上其中一项福利，福利先到先得，送完即止。

每人参加次数不限，唯每张演唱会门票只限参加是次福利活动一次，福利派送以参与是次活动人士之挑选次序为参考，如因获取福利之参与活动人士之首选福利已全数送出，届时将根据其次选、三选及四选福利以作安排。

活动截止日期及时间为香港时间2023 年 8 月22 日晚上 11 时59 分，届时将由专人通知成功获取福利之幸运儿。



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