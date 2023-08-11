全新综艺《跟着哥哥去玛雅》好评开播！《Bro & Marble》、《唱跳歌手流浪团》持续创话题

8月又有新综艺节目来袭！即首播获好评的《跟着哥哥去玛雅》，而本月将要完结的《Bro & Marble》、《唱跳歌手流浪团》持续创造话题，还有《我家的熊孩子》、《认识的哥哥》等节目新集数趣味公开。

《跟着哥哥去玛雅》由车胜元、金成均与THE BOYZ柱延共同主持，对古文明甚有研究的「车博士」车胜元，将带领两个弟弟金成均与柱延一同到墨西哥探索马雅文明，并亲自向观众介绍墨西哥的文化以及玛雅文明的知识。若你以为是单纯的历史文化之旅那就错了，他们三人得在墨西哥生活，挑战自炊、自行和当地居民沟通，以完成九个任务拿到九把钥匙，最后开启神秘宝箱！



《跟着哥哥去玛雅》上周开播后在韩国随即获得好评，开出全国3.8%收视率，最高达5.6%，是包括无线台在内的同时段收视冠军！网友正面评价包括「墨西哥村庄很可爱很漂亮」、「看买菜和做饭很有趣」，三个人彼此之间和村民的化学反应也颇受欢迎。《跟着哥哥去玛雅》本周五将播出第二集。



而本月要收尾的两档「豪华阵容」综艺则持续创造热门话题！池锡辰、曹世镐、柳演锡、李东辉、李升基、Super Junior圭贤、SEVENTEEN Joshua与Hoshi主持的《Bro & Marble》，在杜拜玩起真人大富翁玩游戏破任务爆笑又刺激，柳演锡遭Joshua大整而落败，过程超反转；金元萱、严正化、李孝利、宝儿、华莎、洪贤姬主持的《唱跳歌手流浪团》，在韩国各地展开特别公演，最新舞台严正化与LE SSERAFIM、金元萱与Red Velvet瑟琪两组跨世代合作，令人感到新颖又动容。

除此之外还有《2亿9千：结婚战争》、《我家的熊孩子》、《两天一夜4》、《全知干预视角》、《认识的哥哥》与《玩甚么好呢》播出中，持续带给观众有趣内容，例如：《我家的熊孩子》车太铉又来了，和金钟国展开吵吵闹闹的钓鱼行；《认识的哥哥》INFINITE紧接在ITZY后重磅登场，经典刀群舞再现却要罢免金圣圭代表；《玩甚么好呢》任务外插曲不停，‎美珠被抓包拍美照修图修过头，朱宇宰意外露股沟还重现李光洙招牌「蚊子舞」XD。

以上节目‎「黄Viu煲剧平台」均持续更新中，香港观众可以免费紧贴进度，千万别错过啦！

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