AILEE首個香港演唱會門票現正全面發售中！主辦方更這次的公佈粉絲福利

有「韓國鐵肺歌后」之稱的 AILEE 出道11年來即將首度來港！

會在2023年8月29日(星期二) 假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會，讓香港樂迷親耳感受 AILEE 爆發力十足的歌喉。而這次《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會票價分為1680港元、1280港元、980港元，門票已於KKTIX 網站公開發售。



主辦單位 DX Media 透露天大好消息，現凡購買《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會門票，便有機會獲取以下福利，包括：

1）AILEE 親筆簽名演唱會海報 (共100 位幸運兒)

2）8月29 日當天下午5 時正欣賞 AILEE 演唱會綵排 (共50位幸運兒)

3）和 AILEE 合照 (共 30 位幸運兒)

4）AILEE 親筆簽名 CD (共 20 位幸運兒)

而參加方法及規則如下：把您最喜歡 AILEE 的原因，以及您揀選以上演唱會福利的順序，連同《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會門票相片檔案 (jpeg) 及聯絡電話號碼一起電郵至以下郵箱： dxmediaworld@gmail.com 便有機會獲取以上其中一項福利，福利先到先得，送完即止。

每人參加次數不限，唯每張演唱會門票只限參加是次福利活動一次，福利派送以參與是次活動人士之挑選次序為參考，如因獲取福利之參與活動人士之首選福利已全數送出，屆時將根據其次選、三選及四選福利以作安排。

活動截止日期及時間為香港時間2023 年 8 月22 日晚上 11 時59 分，屆時將由專人通知成功獲取福利之幸運兒。



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