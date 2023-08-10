宋康昊《蜘蛛窝》五度携手《看见恶魔》导演金知云坎城首映好评如潮！中秋后即将在台上映！

宋康昊新作品《蜘蛛窝》海报公开！无论是在1970年代或是现在，电影拍摄现场一定会看得见的，就是写著名字的导演椅，宋康昊坐在导演椅上的背影，加上一句「只要重新拍摄结局就能成为杰作」，引发了观众们对本片的好奇。

与海报同步公开的预告片，更能看到演技派演员们共同合演作品时的拍摄过程，70年代的电影拍摄，宋康昊所饰演的金导演，似乎对场面有所执著，一直想要重新拍摄，但现实环境中是否能够配合呢？片中的演员在不知情的状态下，来到现场被通知剧本修改还得追加拍摄，甚至在那样的年代，没有经过审查是否可能被逮捕？



除了宋康昊外，预告中还能看见《恶鬼》中的吴正世、《请输入检索词WWW》林秀晶、《黑道律师文森佐》全汝斌、《HERO》张英南、《警察课程》郑秀晶等演员们全部变身为70年代的复古装扮，为了导演宋康昊所执著的那句「Cut！OK」让所有人忙成一团。这些演技派演员们也将是大家期待《蜘蛛窝》的原因之一。



《蜘蛛窝》剧情描述1970年代，电影《蜘蛛窝》虽然已经拍摄完成，导演却求好心切，认为重新拍摄结局会更好，在审查当局的妨碍之下，还有众演员们无法理解导演想改变的内容，也包含了制作者与当下环条件也相当恶劣的状况下，发生一连串令人觉得搞笑的故事。由宋康昊、林秀晶、吴正世、郑秀晶、张英南、全汝斌等演员共同演出，也是《看见恶魔》

《人狼》《密探》金知云导演第五度与宋康昊合作。



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