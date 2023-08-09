【韩网热帖】疑似SEVENTEEN JOSHUA恋情再添证据：女友现身演唱会现场

男团SEVENTEEN成员JOSHUA疑似恋爱的消息不管爆出，又有网友扔出了重磅证据。

7日淩晨，JOSHUA被爆料与拥有14万追踪的广告模特儿交往中，网友指出两人经常穿同款衣服，连手机壳都是一样的，甚至有人挖出女方庆生的影片，片中疑似听见Joshua的笑声。9日，有韩国网友在Theqoo网站上公开了SEVENTEEN7月首尔演唱会当时的影片，疑似JOSHUA的女友带著闺蜜去看了演唱会，再次引爆「克拉们」（SVT粉丝名CARAT）的留言。



세븐틴 온콘에 조슈아 여친 박제 pic.twitter.com/1GHXzxCavt — 로얄잡초 (@sindiyaho313) August 8, 2023

韩国网民评论：

1. 即使不是svt的演唱会，任何一场演唱会上有人这麽穿都会非常显眼

2. 请退队，好好谈恋爱去吧

3. 陪朋友去过一次svt的演唱会，觉得Joshua真人特别帅，刚打算开始入坑，现在庆幸自己没有入坑

4. 在演唱会现场对视、招手，这也太过分了吧

5. 粉丝应该气炸了，你可以邀请女友，但女友就不能静悄悄老老实实看演出吗

6. 我是别家的粉丝，感同身受，真的太难过了

7. 《虽没菜》差点让我入坑，幸好幸好

8. 我刚入坑没多久，真的伤心死了，尤其是女友在演唱会现场故意引起注意最让我受伤，你去谈恋爱吧，我走了

9. 演唱会第一排三连坐，穿成那样想不被注意到都很难

10. 恋爱脑，看不到粉丝，只看到女友吗

11. 都这麽明显了，没发现你谈恋爱反尔让我觉得对不起你

12. 身为爱豆有些过分了

13. 都这样了还不退队？

14. 看来恋爱谈的还蛮开心的，现在被反噬了吧

15. 粉丝觉得恶心死了

16. 我不是他的粉丝，但最近他上了很多综艺，而且现在还是svt非常重要的时期，女友非得现在这样炫耀恋情吗

17. 那我们就如你所愿，让所有人都知道你俩恋爱了

18. 怎么？ 还做梦想在演唱会现场求婚啊？？

截至止目前为止，SEVENTEEN所属经纪公司并未对此做出回应

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