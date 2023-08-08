追星要克制！疑似防弹少年团SUGA粉丝在地铁内尖叫引发骚乱，乘客疯狂避难并惊动警察＆消防

8月6日晚韩国首尔地铁9号线发生的一场骚乱最后被证实只是爱豆粉丝引发的事件。

日前韩国京畿道城南市盆唐区地铁书岘站发生「无差别伤人案」，导致1死13伤后引发模仿浪潮，连日来韩网上惊爆多个「杀人预告」威胁要在各地上演随机杀人，引起社会性恐慌。8月6号晚首尔的地铁9号线上就出现了惊悚一幕，有乘客地听到突如其来的尖叫声后大为恐慌，以为又有随机伤人或气体泄漏事件发生，为了躲避危险车厢内上演了一出极混乱的狂奔，随后消防、警察、救护车纷纷到场，最后确认有7人受伤。 有当时在场的乘客拍下了现场一幕，不少人的私人物品因为奔跑而散落一地，可见大乘客们当时有多慌张。 经过调查才得知，这场混乱并非恶劣事件，而是疑似防弹少年团SUGA的粉丝导致的。



신논현역 칼부림이 아니라 방탄 슈가가 콘서트 끝난 후 라이브 방송에서 타투 공개해가지고 귀가하던 빠순이들이 소리 질러서랜다... https://t.co/fTZC5SsYz5 pic.twitter.com/PXMRb2sw9u — . (@meeoee88) August 6, 2023

9호선 급행에서 난동자 발생햇다고 다 내리래.. pic.twitter.com/3sG1t27jxv — slow 연 (@nana_yen_) August 6, 2023

当天晚上SUGA在首尔奥林匹克公园开唱，演唱会结束后他又开启直播与粉丝互动，期间露出了身上的刺青，事因疑似当时9号线地铁上正好有他的粉丝，粉丝们看到SUGA的刺青后异常兴奋并发出尖叫声，令不少乘客联想到近几日爆出的「杀人预告」，吓得急忙逃窜保命。



相关事情也在韩网上掀起热议，网友们表示：「作为SUGA的粉丝，真的很对不起受伤的乘客」、「确实是我们错了，一定要道歉，不要扯什么外国粉丝、国内粉丝什么的」、「引发骚乱的人应该出来道歉」、「这些粉丝应该滚出韩国」、「 经常有爱豆在演唱会之后开直播，粉丝坐在地铁里看直播，也没遇到有人会尖叫的啊」、「粉丝行为，爱豆买单，连本命都跟著被骂」、「浪费人力资源」等。

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