【懒人包】EXO伯贤成立个人公司！深夜直播亲自跟粉丝说明现况，澄清近期围绕在自身的各种谣言

伯贤近日与SM娱乐的合约纠纷、solo专辑延迟、成立个人公司、百亿贷款事件…等等！他选择直播和粉丝们亲自说明自身情况，澄清近期围绕在自己身上的各种谣言。

人气男团 EXO 伯贤宣布成立个人公司，并与SM娱乐保持友好关系，直播中澄清了许多不实的传言。



伯贤开头就表示，看到那么多误会和并非事实的文章出现，让粉丝们的心受到伤害，自己也非常地难过，所以深夜打开了直播，亲自和粉丝们说说自己的故事。



1. 关於之前和SM娱乐的合约纠纷，长时间以来对结算与合约感到好奇，同时因为李秀满老师的缺席，出现各种状况，所以就更加地好奇了。无论什么地方都是有规则的，公司内部也有需要遵守的事项，我们不能违反这些。我理解公司，公司也理解了我，协定后圆满的解决了，现在和公司的关系非常好，是互相支持的状况。

2. 关於成立个人公司 One Signature，是想与好友Casper一起培育更多优秀的编舞家、舞者而开始的公司。目前还没有具体的计划，也正在做大量的研究，希望能有好的成果。

3. 关於贷款130亿韩元购买C会长的房子也并非事实，首先贷款的钱是为了公司的运营，也会和EXO成员们继续一起活动。C会长很早就跟家人们认识，关系也像家人般亲密。

4. 关於solo专辑回归被推迟绝对不是失去了初心，透过这次纠纷更坚定了我要走制作人这条路的想法，也向很多人谘询。C会长跟MC梦代表也给了很多建议。这是我人生很重要的时刻，推迟个人专辑只是想更好的准备。

最后伯贤表示，我只想让大家都感到幸福，我也承诺去做到。希望大家继续关注我之后要走的幸福道路。

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