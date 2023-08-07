SEVENTEEN成员Joshua被爆与广告模特儿恋爱中！还常穿著相同的衣服，韩网友：「看来是同居了」

人气男团 SEVENTEEN 成员 Joshua（洪知秀）常展现温柔、绅士又贴心的样貌，是不少人的理想型。

不过，今日（7日）X（原Twitter）实时趋势出现「Joshua 女友」、「偶像恋爱」等，各网路社区也出现大量有关 Joshua 恋爱的贴文。据粉丝们的证言，Joshua 和广告模特儿A某一起玩 lovestargram，两人常穿著相似衣服，戴著相似饰品还有同款手机壳。



조슈아 여친



ck shirt



It's hard to look exactly the same… pic.twitter.com/EKFbMOtSlh — jmmmmy (@Deer_hrj) August 6, 2023

不仅如此，还公开相关照片和影片，像是在A某的生日派对影片中出现 Joshua 的笑声、A某在圣诞节上传的照片的红酒杯中，也捕捉到疑似 Joshua 的脸等。还有 Joshua 在2020年曾跟粉丝分享在穿手炼，A某也曾在同时间炫耀过串珠手炼。

조슈아 여친 생일 케익 pic.twitter.com/gwSBwofDtE — 버림 (@s8mi9WHrPJQG6cq) August 6, 2023

20200921

조슈아 여친 비즈팔찌 자랑

딱 조슈아 비즈팔찌 만들기 시작한 시점 pic.twitter.com/WsrRlleS9j — 춤춤무대춤 (@chumchummu41451) August 7, 2023

由於A某许多照片都穿著 oversize 的衣服，因此有网友也认为两人穿的不是情侣装，而是共享衣柜。相关贴文在韩网引发热烈讨论，韩网友：「啊！晕...不是情侣单品，而是真一样的衣服？」、「看来是一起生活」、「衣柜共享有点...没想过会被发现吗..」、「想秀恩爱也别太过份吧」、「生气的原因是因为他已经一个月没有来Weverse了，拿著粉丝的钱去谈恋爱了？」、「爱豆就是靠形象吃饭，如果是事实就挨骂吧」、「看来是一起生活啊！粉丝们肯定很震惊」等等。



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