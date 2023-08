SEVENTEEN成员Joshua被爆与广告模特儿恋爱中！还常穿著相同的衣服，韩网友：「看来是同居了」

人气男团 SEVENTEEN 成员 Joshua(洪知秀)常展现温柔、绅士又贴心的样貌,是不少人的理想型。

不过,今日(7日)X(原Twitter)实时趋势出现「Joshua 女友」、「偶像恋爱」等,各网路社区也出现大量有关 Joshua 恋爱的贴文。据粉丝们的证言,Joshua 和广告模特儿A某一起玩 lovestargram,两人常穿著相似衣服,戴著相似饰品还有同款手机壳。



