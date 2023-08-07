SEVENTEEN成員Joshua被爆與廣告模特兒戀愛中！還常穿著相同的衣服，韓網友：「看來是同居了」
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SEVENTEEN成員Joshua被爆與廣告模特兒戀愛中！還常穿著相同的衣服，韓網友：「看來是同居了」

明星   2023年8月7日   星期一14:36   Yuan  

（封面圖源：IG@mi0___o、IG@joshu_acoustic）

人氣男團 SEVENTEEN 成員 Joshua（洪知秀）常展現溫柔、紳士又貼心的樣貌，是不少人的理想型。

不過，今日（7日）X（原Twitter）實時趨勢出現「Joshua 女友」、「偶像戀愛」等，各網路社區也出現大量有關 Joshua 戀愛的貼文。據粉絲們的證言，Joshua 和廣告模特兒A某一起玩 lovestargram，兩人常穿著相似衣服，戴著相似飾品還有同款手機殼。
（圖源：https://theqoo.net/hot/2884981025）（圖源：https://theqoo.net/hot/2884981025）

不僅如此，還公開相關照片和影片，像是在A某的生日派對影片中出現 Joshua 的笑聲、A某在聖誕節上傳的照片的紅酒杯中，也捕捉到疑似 Joshua 的臉等。還有 Joshua 在2020年曾跟粉絲分享在穿手鍊，A某也曾在同時間炫耀過串珠手鍊。

由於A某許多照片都穿著 oversize 的衣服，因此有網友也認為兩人穿的不是情侶裝，而是共享衣櫃。相關貼文在韓網引發熱烈討論，韓網友：「啊！暈...不是情侶單品，而是真一樣的衣服？」、「看來是一起生活」、「衣櫃共享有點...沒想過會被發現嗎..」、「想秀恩愛也別太過份吧」、「生氣的原因是因為他已經一個月沒有來Weverse了，拿著粉絲的錢去談戀愛了？」、「愛豆就是靠形象吃飯，如果是事實就挨罵吧」、「看來是一起生活啊！粉絲們肯定很震驚」等等。
（圖源：IG@ joshu_acoustic）

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