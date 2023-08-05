曾一起主持2015 KBS演技大赏！朴宝剑、金所泫有望合作新剧《Good Boy》

当时就有网友表示：「两位演员的化学反应很好！」，小编也很期待看到他们合作啊！

先前，有消息指出，朴宝剑收到新剧《Good Boy》出演提案，目前正在讨论中。由《坏妈妈》、《怪物》沈娜妍导演执导，《辅佐官–改变世界的人们》、《火星生活》李大日作家执笔。

该部作品描述因故结束选手生活而需要担心生计的非人气项目的选手们，因为各自的事情而聚在一块，组成「奥运会复仇者联盟」。通过奥运特招成为警察的国际大赛奖牌得主们，以警察身份证代替奖牌挂在脖子上，为对抗各种犯罪而聚集在一起的故事。

目前与黄旼炫合作tvN《无用的谎言》的金所泫，则收到《Good Boy》的女主角出演提案。此前，金所泫曾主演李大日作家新人时期的作品《打架吧鬼神》。《Good Boy》标榜「搞笑动作青春搜查剧」，继《月升之江》后，金所泫有望再通过《Good Boy》展现华丽动作戏。





另外，朴宝剑与金所泫曾一起主持2015年KBS演技大赏。当年，两人分别出演KBS电视剧《Who Are You－学校2015》、《记得你》，还在颁奖典礼上「对戏」。

▲「一秒变脸」实在是太厉害了！希望有机会可以看到两位演员一起合作啊～

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