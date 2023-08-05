曾和韩志旼合作过多部作品！李姃垠将特别出演《摸心第六感》与《耀眼》编导再会

这两位演员可以说是「老搭档」了吧！

将接档《欢迎来到王之国》於下周六（12日）首播的JTBC新周末剧《摸心第六感》，由《锥子》、《耀眼》金鉐润导演与李南奎作家三度合作，描述在「零犯罪」的清静农村中，一位被降职的热血刑警文张烈（李民基 饰），借助拥有「摸屁读心术」的兽医奉艺奋（韩志旼 饰）的能力，携手调查连续杀人事件的搞笑侦查剧。

该部作品也将通过Netflix同步播出。韩志旼饰演兽医「奉艺奋」，在偶然的机会下突然出现超能力。只要摸到人或动物的屁股，就能看见他们的过去。平时热情又爱管闲事的她，正在测试自己的能力，却被文张烈撞见，间接使用该能力而破解谜团；李民基饰演刑警「文张烈」，热血与欲望都满点，渴望再度回到广搜队。在宁静的故乡，偶然发现奉艺奋的超能力，并将其运用在搜查中。两人成为密不可分的关系，却也一起卷入连续杀人事件。

据了解，李姃垠也将特别出演《摸心第六感》。在此之前，李姃垠曾与韩志旼合作过多部作品。如：电视剧《认识的妻子》、《耀眼》、《我们的蓝调时光》、《Yonder》、电影《救赎》（白小姐）等。

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