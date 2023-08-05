爆肌美图！2023韩国选美先生资料照&IG公开，竟有偶像团成员及国际律师！

又到了韩国选美先生大赛的季节！主办方近日公开参赛者的照片及IG帐号，所谓天使面孔、魔鬼身材说的就是他们啊~

韩国选美先生大赛（ Mister International Korea Pageant ）从2007年开始举办，旨在向全世界传递韩国男性的魅力，过往好几届的参赛者颜值都有惊艳到大家，在网上引起不少关注和讨论！



今年已经是大赛第17个年头，上月底终於通过官方SNS公开了36位参赛者的资料照片和IG，首次以室外自然环境为拍摄背景，展现出清新又原始的魅力！其中除了健身更教练不乏律师、英文讲师、软体开发者、大学生，还有曾作为偶像和演员活动的人！小编精选其中最有潜力的10位选手，一起来欣赏吧~



2号金大贤，1998年生、184cm、78kg，目前还是大学生，笑起来十分可爱：



9号郑海原，1991年生、187cm、81kg，前偶像、演员、模特。 大国男儿师弟团X-5的成员，也是电视剧《Kill Me Heal Me》里那个偶像团LU：KUS的成员JI！



IG有11万粉丝！小编比较好奇的是... 为什么煎个蛋牛仔裤会变不见？



14号林柾润，1997年生、177cm、78kg，健身教练兼模特。



曾参加Netflix《体能之巅：百人大挑战》、IG粉丝13万，给《W》杂志拍过写真。 这比例真的有够夸张！



18号李志勋，1993年生、180cm、79kg，软体开发者。



为什么这位工程师可以拥有这样的身材！

21号朴仁赫，2004年生、186cm、81kg，今年22岁的他还是大学生一枚，也是本届参赛者里最年轻的一位：



22号黄俊城，1991年生、179cm、78kg，海关工作者、英语讲师：



24号朴尚贤，1991年生、184cm、88kg，健身房老板。



这位身材是真的凶猛，看影片更能感受到那份饱满健硕、轮廓分明，很多网友都看好他！

25号姜相旭，1993年生、180cm、80kg，职业军人特种兵出身：



32号参赛者金正焕（音，KIM Paul Cheong），1990年出生、身高178cm、体重73kg，美籍韩裔、国际律师：



33号权基贤，2000生、178cm、77kg，网红兼健身教练。 IG已经有30万粉丝！



小编个人觉得有点爆肌版南柱赫的感觉...！倒三角身材和巧克力腹肌真的超赞~

36号李东真，1995年生、185cm、82kg，建筑业从业者兼模特。 这面孔完全是演员相啊！



最后来看一下近5年的冠军，哪一款是你的菜呢？

2022年冠军金希元：



2021年冠军韩正完：



2020年冠军李佶原：



2019年冠军赵在永：



2018年冠军黄大雄：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究