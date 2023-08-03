不畏卡车抗议，《Boys Planet》衍生团「BLIT」诞生！集结朴瀚彬、KEITA、琴俊弦、李政县等遗珠

人气选秀节目《Boys Planet》已於4月落幕，成团的ZEROBASEONE（ZB1）也已於上月正式出道，有不少粉丝也抱著未能出道的练习生也有机会组团出道的希望，如先前的选秀《PRODUCE 101 2》后来衍生的JBJ。

粉丝的愿望即将成真，《Boys Planet》落马的练习生朴瀚彬、KEITA、琴俊弦、李政县、文净泫、刘升彦与池润瑞即将组团，其中不乏节目当时热门的遗珠人选，如闯进决赛前15名的朴瀚彬（第11名）、KEITA（第12名）、琴俊弦（第14名）与李政县（第15名）。日籍的KEITA当时没出道最令人意外，因为他本身就以男团Ciipher出道过，RAP和舞蹈实力均出众，决赛却硬生生掉了6个名次失去再出道机会。



今（3）日，唱片与经纪公司Jellyfish娱乐宣布这7名练习生将以团名「BLIT」出道，名字是「Boldly Leaping into Tomorrow」，是「勇敢的飞跃至明天」之意，Jellyfish表示在节目播出时特别关注这7人的活跃情形，并和他们的所属公司WAKEONE、韩国乐华娱乐、RAINCOMPANY等公司进行慎重讨论后决定安排他们出道，Jellyfish更自诩开发新人是他们的优点，且在企划艺人活动上有一定的资历，「将展现出差别化的优势」。

比较尴尬的是，前几日已流出衍生团出道消息时，有群粉丝租了卡车示威‎，示威地点从《Boys Planet》制作公司CJ娱乐，再到WAKEONE与韩国乐华，那些粉丝认为衍生团体是「阻碍发展」、认为没有保障可言，不希望看到有任何公司「利用练习生」。得知此消息，其他粉丝与韩国网友的反应大多都是：至少有衍生团能出道，否则不晓得还要当练习生几年。不过「BLIT」出道消息正式公布，能够暂时确定不受卡车示威影响了。

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